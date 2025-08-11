B1 Inregistrari!
O pizzerie din Italia a devenit ținta criticilor. Ce i-a nemulțumit pe oameni? „Este de-a dreptul trist și rușinos"

11 aug. 2025, 21:04
Foto: Pixabay

O pizzerie din Italia a atras un val de critici după ce clienți au observat că erau taxați pentru fiecare ingredient pe care îl cereau scos dintr-o pizza, relatează DPA.  

 

Cuprins:

  1. Cu cât a fost taxată în plus o femeie care nu a vrut roșii pe pizza
  2. Pentru ce alte lucruri au mai fost taxați oamenii la restaurante italiene

 

Cu cât a fost taxată în plus o femeie care nu a vrut roșii pe pizza

Această practică a fost adusă în atenția publicului de către înotătoarea italiană Elena Di Liddo. Aceasta a povestit că, pe lângă suma de 14 euro, preţul pizzei pe care o consumase, a fost nevoită să plătească o sumă suplimentară de 1,5 euro pentru opţiunea „no pomodorini” (fără roşii) și alți 1,5 euro pentru că a comandat o versiune fără lactoză, relateazĂ DPA, citat de Agerpres.

Sportiva, în vârstă de 31 de ani, a publicat dovada plății pe contul ei de Instagram.

„Să plăteşti 1,5 euro pentru ceva pe care nici nu l-am mâncat este de-a dreptul trist şi ruşinos. Este legal aşa ceva?”, a fost mesajul care a însoțit imaginea cu bonul fiscal.

Incidentul a fost preluat de mai multe ziare italiene. Până în prezent, pizzeria cu pricina nu a comentat incidentul.

Pentru ce alte lucruri au mai fost taxați oamenii la restaurante italiene

Nu este pentru prima dată când un restaurant din Italia intră în atenția publicului pentru taxele suplimentare absurde aplicate clienților. În ultimii ani, mai multe localuri s-au confruntat cu critici din cauza unor practici similare, când oamenii au plătit sume extra pentru, spre exemplu, un pahar cu apă de la robinet care însoţeşte o ceaşcă de cafea, înjumătăţirea unui sendviş, solicitarea unei linguri sau solicitarea unui pahar cu cuburi de gheaţă.

