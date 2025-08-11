O pizzerie din Italia a atras un val de critici după ce clienți au observat că erau taxați pentru fiecare ingredient pe care îl cereau scos dintr-o pizza, relatează DPA.
Această practică a fost adusă în atenția publicului de către înotătoarea italiană Elena Di Liddo. Aceasta a povestit că, pe lângă suma de 14 euro, preţul pizzei pe care o consumase, a fost nevoită să plătească o sumă suplimentară de 1,5 euro pentru opţiunea „no pomodorini” (fără roşii) și alți 1,5 euro pentru că a comandat o versiune fără lactoză, relateazĂ DPA, citat de Agerpres.
Sportiva, în vârstă de 31 de ani, a publicat dovada plății pe contul ei de Instagram.
„Să plăteşti 1,5 euro pentru ceva pe care nici nu l-am mâncat este de-a dreptul trist şi ruşinos. Este legal aşa ceva?”, a fost mesajul care a însoțit imaginea cu bonul fiscal.
Incidentul a fost preluat de mai multe ziare italiene. Până în prezent, pizzeria cu pricina nu a comentat incidentul.
Nu este pentru prima dată când un restaurant din Italia intră în atenția publicului pentru taxele suplimentare absurde aplicate clienților. În ultimii ani, mai multe localuri s-au confruntat cu critici din cauza unor practici similare, când oamenii au plătit sume extra pentru, spre exemplu, un pahar cu apă de la robinet care însoţeşte o ceaşcă de cafea, înjumătăţirea unui sendviş, solicitarea unei linguri sau solicitarea unui pahar cu cuburi de gheaţă.