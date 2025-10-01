B1 Inregistrari!
El este românul care a speriat Marea Britanie prin furturile sale. Cum a reușit să ajungă în Regat deși a fost deportat de trei ori

George Lupu
01 oct. 2025, 09:18
Sursa foto: mylondon.news
Cuprins
  1. Un român, deportat de trei ori din Marea Britanie
  2. Acuzațiile primie de Brătășanu, un român deportat din Marea Britanie
  3. Ce pedeapsă a primit românul

Un român a reușit să obțină documente de călătorie și să zboare în Marea Britanie, în ciuda faptului că fusese deportat de trei ori pentru furt.

Un român, deportat de trei ori din Marea Britanie

Gigi Brătășanu, în vârstă de 48 de ani, este un hoț de buzunare prolific, cu un lung istoric de furturi în Londra.

În 2022, Poliția îl căuta pe Gigi Brătășanu pentru nu mai puțin de 20 de presupuse furturi în autobuze londoneze. Poliția Metropolitană a declarat că îl caută pe Gigi Brătășanu, despre care se crede că are între 40 și 45 de ani, potrivit mylondon.news.

El a fost deportat inițial în octombrie 2022, în urma condamnării sale pentru o serie de furturi, dar s-a întors în august anul trecut.

Brătășanu a fost trimis într-un alt zbor înapoi în România în septembrie 2024, dar a reintrat în țară doar câteva săptămâni mai târziu pentru a-și continua infracțiunile.

După ce a ispășit o pedeapsă cu închisoarea, a fost deportat pentru a treia oară în ianuarie, potrivit Metro.

În ciuda faptului că i s-au executat trei ordine de deportare în tot atâția ani, Brătășanu a reușit să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) pentru a se întoarce în Marea Britanie.

O ETA vă permite să călătoriți în Marea Britanie în scop turistic, pentru a vizita familia sau în alte motive, timp de până la șase luni.

Inner London Crown Court a aflat că acesta susține că s-a întors doar pentru a face un transplant de păr – nu pentru a fura din nou.

Acuzațiile primie de Brătășanu, un român deportat din Marea Britanie

Brătășanu a pledat vinovat pentru intrarea în Regatul Unit cu bună știință, încălcând un ordin de deportare, săptămâna trecută.

Procurorul Claire Langevad a declarat: „Aceasta este prima dată – poate ciudat – când un român este urmărit penal în Marea Britanie pentru această încălcare.”

Prim-ministrul Sir Keir Starmer s-a confruntat cu presiuni tot mai mari în ceea ce privește imigrația și a anunțat planuri de a face ca fiecare adult din Marea Britanie să aibă o carte de identitate digitală, în încercarea de a o limita.

Noul său ministru de interne, Shabana Mahmood, a adoptat, de asemenea, o poziție mai dură față de migranții care solicită permis de ședere pe termen nelimitat.

În anul care s-a încheiat în martie 2025, au fost detectate 44.125 de intrări ilegale, cu 14% mai multe decât în ​​anul precedent. Aproape 90% dintre acestea au sosit cu ambarcațiuni mici.

Ce pedeapsă a primit românul

Avocatul apărării, Maddison Fisher, a declarat instanței că Brătășanu a considerat Spania acasă de la vârsta de cinci ani și are o soție și doi copii care locuiesc la Madrid. „Îmi spune că a venit în Marea Britanie pentru un transplant de păr”, a spus ea. „A făcut transplantul pe 24 sau 25 aprilie. Spune că, deși prețul este același în Madrid, în Marea Britanie calitatea este mai bună.”

În momentul condamnării, judecătoarea Freya Newbury i-a spus lui Brătășanu: „Sunteți o persoană care are un istoric de ceea ce ați putea numi comportament de furt recidivist.

Se pare că anterior ați venit la Londra pentru a vă hărțui oamenii și a le lua portofelele, telefoanele și așa mai departe.

Ați fost arestat din nou pe 16 iunie în Marea Britanie.”

Judecătorul i-a aplicat o pedeapsă de doi ani de închisoare, spunându-i lui Brătășanu că ar fi ispășit până la 40% din pedeapsă dacă ar fi rămas în Marea Britanie.

Dar asta nu se va întâmpla în acest caz, pentru că veți fi din nou deportat”, a adăugat ea. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Politica noastră de lungă durată este să nu comentăm cazuri individuale, dar atunci când cetățenii străini comit infracțiuni grave în țara noastră, vom face întotdeauna tot ce ne stă în putință pentru a-i deporta.

Acest guvern a deportat aproape 5.200 de infractori străini în primul său an de mandat, o creștere de 14% față de anul precedent, și vom continua să facem tot ce putem pentru a-i elimina pe acești criminali josnici de pe străzile noastre.”

