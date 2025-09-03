Un cetățean român, interzis de instanță să mai exercite profesia de notar, a fost arestat la Verona după ce a continuat să redacteze acte oficiale folosind timbre și documente false.

Autoritățile italiene au descoperit peste 50 de cazuri recente în care bărbatul a înșelat clienți prin acte falsificate.

Cum acționa falsul notar

Persoana, investigată încă din aprilie pentru falsificarea sigiliilor publice și a instrumentelor de autentificare, primea cereri de la cei care aveau nevoie de documente acceptate fie în Italia, fie în România.

În loc să se adreseze instituțiilor competente sau notarilor autorizați, el întocmea personal și le autentifica cu ștampile false și semnături inventate.

Conform , citat de Știrile Pro Tv, în urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit timbre cu emblema Republicii Italiene, sigilii asociate și chiar nume fictive de funcționari și notari, create special pentru a părea credibile.

Despre rețeaua sa improvizată

Metoda infractorului implica realizarea de la început a actelor notariale sau certificărilor oficiale pe care apoi aplica timbre și semnături false. Chiar dacă tribunalul îi interzisese să mai profeseze, el a continuat să primească clienți, pentru care a gestionat cel puțin 50 de dosare recent.

Despre ancheta în desfășurare

Cazul aduce în discuție probleme grave legate de securitatea juridică, atât în Italia, cât și în România, având în vedere că documentele falsificate se refereau la relații bilaterale.

Ancheta este în desfășurare pentru a determina câți dintre clienți au fost afectați și dacă au existat complicități.