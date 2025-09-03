B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”

Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 22:26
Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube

Oana Roman a postat un mesaj extrem de dur, în care a reproșat mai multor persoane că o caută doar când au nevoie de sprijinul ei. Vedeta a deplâns caracterul unor oameni, care s-au ridicat de jos cu ajutorul ei, dar apoi au dat-o uitări. „Data viitoare când pui mâna pe telefon să mă suni sau să îmi scrii ca să mă rogi ceva, întâi gândește-te când m-ai sunat sau mi-ai scris ultima oară ca să mă întrebi ce fac!”, a transmis Oana.

Cuprins

  • Ce a spus Oana Roman despre oamenii pe care i-a ajutat și care i-au întors spatele
  • Ce a spus Oana Roman despre stresul continuu în care trăiește

Ce a spus Oana Roman despre oamenii pe care i-a ajutat și care i-au întors spatele

„Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România. Nu are legătură cu nivelul de inteligență sau clasa socială, nici măcar cu educația. Este ceva intrinsec, e în ADN-ul nostru.

Sunt oameni pe care i-am ajutat necondiționat, mereu, în pandemie, când aveau nevoie, deși nici mie nu îmi mergea prea bine. I-am ajutat la început de drum, când nici ei nu credeau în ei.

Majoritatea au ajuns foarte bine, ceilalți și-au revenit. Unii au spus doar în vorbe: sunt recunoscătoare, dar nu au acționat când și eu poate aveam nevoie. Alții, m-am trezit că nu îmi mai răspund sau chiar mi-au dat block fără să aibă măcar curajul de a-mi da vreo explicație, deși eu îi sunam să întreb doar: „Ce mai faci?”.

Încă nu m-am lecuit și tot ajut. Pe ei însă, poate doar Dumnezeu o să îi mai ajute, dacă merită”, a susținut Oana Roman, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Oana Roman (@oanaroman)

Vedeta a mai precizat că nu vrea să dea nume, dar cei în cauză se vor simți: „Știu însă că niciodată nu mă pot baza pe alții, deși atât de mulți s-au bazat pe mine, atât de mult timp. Nu le e frică de faptul că îi voi nominaliza, pentru că știu că eu nu sunt mizerabilă. Dar se știu ei prea bine”.

Ce a spus Oana Roman despre stresul continuu în care trăiește

Ea a mai afirmat că nu se odihnește deloc și mereu îi stă gândul la câte ceva și asta pentru că niciodată nu s-a putut baza pe nimeni și întotdeauna a trebuit să se descurce singură.

„Isa mi-a spus că, dacă nu mă așez să mă odihnesc, nu mai vorbește cu mine. Efectiv, nu reușesc să stau degeaba. Deloc. Aproape niciodată. E rău. Orice om are nevoie de pauze. Și dacă stau, mintea lucrează. Gândurile sunt în vrie. Nu știu încă să mă deconectez complet. E ceva ce nu îmi iese și, practic, asta ar fi dorința mea cea mai mare: să pot lua o pauză reală. Să îmi permită mintea să nu gândesc, să nu fac și să nu mă frământe nimic, măcar perioade scurte de timp.

Mai reușesc uneori când fac o meditație, dar mă trezesc brusc în realitate și mă trezesc în spaima că trebuia să fac ceva și n-am făcut. E o consecință directă a faptului că niciodată nu am putut lăsa nimic în grija altcuiva. Pentru că, de fapt, mereu am fost singură în fața tuturor deciziilor și a tuturor necesităților. De la 14 ani eu nu am mai simțit că am pe cine mă baza”, a mai susținut Oana Roman, pe Instagram.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Monden
Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Monden
Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Monden
Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Monden
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
Monden
Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Monden
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Monden
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Monden
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)
Monden
Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Monden
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Ultima oră
22:56 - Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
22:52 - Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
22:49 - Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
22:29 - Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu
22:14 - Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
22:01 - Tanczos Barna, anunţ îngrijorător: „Anul acesta va fi fără precedent. Efectiv ne-a ajuns cuțitul la os. Va fi o perioadă destul de dificilă, următoarele luni vor fi extrem de grele”
22:00 - Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
21:51 - Păun: Dacă vreun partid din coalița asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
21:40 - Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba
21:36 - Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”