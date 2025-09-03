Oana Roman a postat un mesaj extrem de dur, în care a reproșat mai multor persoane că o caută doar când au nevoie de sprijinul ei. Vedeta a deplâns caracterul unor oameni, care s-au ridicat de jos cu ajutorul ei, dar apoi au dat-o uitări. „Data viitoare când pui mâna pe telefon să mă suni sau să îmi scrii ca să mă rogi ceva, întâi gândește-te când m-ai sunat sau mi-ai scris ultima oară ca să mă întrebi ce fac!”, a transmis Oana.

Ce a spus Oana Roman despre oamenii pe care i-a ajutat și care i-au întors spatele

Ce a spus Oana Roman despre stresul continuu în care trăiește

„Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România. Nu are legătură cu nivelul de inteligență sau clasa socială, nici măcar cu educația. Este ceva intrinsec, e în ADN-ul nostru.

Sunt oameni pe care i-am ajutat necondiționat, mereu, în pandemie, când aveau nevoie, deși nici mie nu îmi mergea prea bine. I-am ajutat la început de drum, când nici ei nu credeau în ei.

Majoritatea au ajuns foarte bine, ceilalți și-au revenit. Unii au spus doar în vorbe: sunt recunoscătoare, dar nu au acționat când și eu poate aveam nevoie. Alții, m-am trezit că nu îmi mai răspund sau chiar mi-au dat block fără să aibă măcar curajul de a-mi da vreo explicație, deși eu îi sunam să întreb doar: „Ce mai faci?”.

Încă nu m-am lecuit și tot ajut. Pe ei însă, poate doar Dumnezeu o să îi mai ajute, dacă merită”, a susținut Oana Roman, pe Instagram.

Vedeta a mai precizat că nu vrea să dea nume, dar cei în cauză se vor simți: „Știu însă că niciodată nu mă pot baza pe alții, deși atât de mulți s-au bazat pe mine, atât de mult timp. Nu le e frică de faptul că îi voi nominaliza, pentru că știu că eu nu sunt mizerabilă. Dar se știu ei prea bine”.

Ea a mai afirmat că nu se odihnește deloc și mereu îi stă gândul la câte ceva și asta pentru că niciodată nu s-a putut baza pe nimeni și întotdeauna a trebuit să se descurce singură.

„Isa mi-a spus că, dacă nu mă așez să mă odihnesc, nu mai vorbește cu mine. Efectiv, nu reușesc să stau degeaba. Deloc. Aproape niciodată. E rău. Orice om are nevoie de pauze. Și dacă stau, mintea lucrează. Gândurile sunt în vrie. Nu știu încă să mă deconectez complet. E ceva ce nu îmi iese și, practic, asta ar fi dorința mea cea mai mare: să pot lua o pauză reală. Să îmi permită mintea să nu gândesc, să nu fac și să nu mă frământe nimic, măcar perioade scurte de timp.

Mai reușesc uneori când fac o meditație, dar mă trezesc brusc în realitate și mă trezesc în spaima că trebuia să fac ceva și n-am făcut. E o consecință directă a faptului că niciodată nu am putut lăsa nimic în grija altcuiva. Pentru că, de fapt, mereu am fost singură în fața tuturor deciziilor și a tuturor necesităților. De la 14 ani eu nu am mai simțit că am pe cine mă baza”, a mai susținut Oana Roman, pe Instagram.