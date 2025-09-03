B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Orașul în șase acte: cum s-a transformat Bucureștiul și ce sector a devenit polul tăcut al atracției urbane

Orașul în șase acte: cum s-a transformat Bucureștiul și ce sector a devenit polul tăcut al atracției urbane

George Lupu
03 sept. 2025, 12:45
Orașul în șase acte: cum s-a transformat Bucureștiul și ce sector a devenit polul tăcut al atracției urbane
București Sursa foto: Hepta

Bucureștiul este, de fapt, șase orașe într-unul. Fiecare sector are ritmul său, prioritățile sale și o traiectorie diferită în ultimii zece ani. Dacă am privi Capitala ca pe o hartă vie, am observa cum unele zone și-au pierdut din puls, altele au început abia recent să-și recapete vitalitatea, iar câteva – rare – au atras constant oameni, investiții și viață urbană.

Sectorul 1, de exemplu, deși rămâne cel mai „elitist” în percepția publică, a înregistrat o scădere a populației între anii 2000 și 2015. Sectorul 6, deși bine poziționat a urmat o traiectorie similară. În Sectorul 2, datele arată o scădere aproape continuă a populației timp de două decenii. Sectorul 4 a început să recupereze abia din 2016, printr-o serie de proiecte urbanistice mai agresive, în timp ce Sectorul 5 a rămas, din punct de vedere demografic, relativ stabil – nici în pierdere, dar nici în avânt. Deși toate aceste sectoare au avut inițiative și momente de vârf, dinamica de ansamblu arată o Capitală în care dezvoltarea este inegal distribuită, iar atracția urbană nu mai este un dat, ci un proces de reconstrucție.

Unde a crescut populația și de ce

În contrast, Sectorul 3 pare să fi găsit o formulă care funcționează. În ultimul deceniu, a înregistrat o creștere semnificativă a populației rezidente cu aproximativ 100.000 de persoane, devenind astfel cel mai populat și mai dens sector al Bucureștiului, cu peste 11.600 de locuitori pe kilometru pătrat. Această evoluție nu e doar rezultatul poziționării geografice sau al proximității față de centrul istoric. Este, mai ales, efectul cumulat al investițiilor în infrastructură mare, reamenajări urbane, spații verzi, modernizări și construcții de școli și grădinițe, locuri de parcare. De la cartiere noi care atrag prin facilitățile pe care le pun la dispoziție în zona Pallady, până la zonele centrale precum Dristor, Decebal, Piața Unirii, Sectorul 3 a devenit o alegere pentru multe familii tinere, dar și pentru locuitorii din alte sectoare. O migrație care recent a redesenat harta urbană a Capitalei.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Eveniment
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
Eveniment
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Eveniment
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Eveniment
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Eveniment
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Eveniment
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Eveniment
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Eveniment
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Eveniment
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit strivită de un dulap, în timp ce se afla în grija fratelui ei
Eveniment
Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit strivită de un dulap, în timp ce se afla în grija fratelui ei
Ultima oră
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
14:57 - O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
14:54 - Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
14:50 - Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12
14:36 - Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
14:36 - Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt”
14:22 - Andreea Marin a slăbit 5 kilograme din cauza unei boli: „A fost mai neplăcut!”