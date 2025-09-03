Orașul în șase acte: cum s-a transformat Bucureștiul și ce sector a devenit polul tăcut al atracției urbane

Bucureștiul este, de fapt, șase orașe într-unul. Fiecare sector are ritmul său, prioritățile sale și o traiectorie diferită în ultimii zece ani. Dacă am privi Capitala ca pe o hartă vie, am observa cum unele zone și-au pierdut din puls, altele au început abia recent să-și recapete vitalitatea, iar câteva – rare – au atras constant oameni, investiții și viață urbană.

Sectorul 1, de exemplu, deși rămâne cel mai „elitist” în percepția publică, a înregistrat o scădere a populației între anii 2000 și 2015. Sectorul 6, deși bine poziționat a urmat o traiectorie similară. În Sectorul 2, datele arată o scădere aproape continuă a populației timp de două decenii. Sectorul 4 a început să recupereze abia din 2016, printr-o serie de proiecte urbanistice mai agresive, în timp ce Sectorul 5 a rămas, din punct de vedere demografic, relativ stabil – nici în pierdere, dar nici în avânt. Deși toate aceste sectoare au avut inițiative și momente de vârf, dinamica de ansamblu arată o Capitală în care dezvoltarea este inegal distribuită, iar atracția urbană nu mai este un dat, ci un proces de reconstrucție.

Unde a crescut populația și de ce

În contrast, Sectorul 3 pare să fi găsit o formulă care funcționează. În ultimul deceniu, a înregistrat o creștere semnificativă a populației rezidente cu aproximativ 100.000 de persoane, devenind astfel cel mai populat și mai dens sector al Bucureștiului, cu peste 11.600 de locuitori pe kilometru pătrat. Această evoluție nu e doar rezultatul poziționării geografice sau al proximității față de centrul istoric. Este, mai ales, efectul cumulat al investițiilor în infrastructură mare, reamenajări urbane, spații verzi, modernizări și construcții de școli și grădinițe, locuri de parcare. De la cartiere noi care atrag prin facilitățile pe care le pun la dispoziție în zona Pallady, până la zonele centrale precum Dristor, Decebal, Piața Unirii, Sectorul 3 a devenit o alegere pentru multe familii tinere, dar și pentru locuitorii din alte sectoare. O migrație care recent a redesenat harta urbană a Capitalei.