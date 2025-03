Un român doarme pe străzi în Zurich, deși are un salariu mare. Care este motivul

Un român de 48 de ani care lucrează în are un salariu considerabil, dar doarme pe străzi, sub streașina unei toalete publice din centrul orașului Zurich.

De ce doarme pe străzi

Românul câștigă 4.000 de franci elevețieni pe lună, iar contractul de muncă este de trei luni pe an. Acesta nu are unde să stea pentru că nu are documentele necesare, iar cazarea la hotel este mult prea scumpă, informează

„Am o soție și un copil acasă. După trei luni, duc banii acasă la ei – din asta trăim”, a spus românul.

Acesta doarme alături de alții, fiind un loc cunoscut pentru persoanele fără a Chiar și un livrator Uber Eats a fost văzut acolo.

Muncitorii străini își găsesc foarte greu un adăpost, fiind și un subiect adesea discutat între curieri.

„Din fericire, am o cameră pe care am găsit-o mulțumită unor prieteni de-ai unor prieteni, dar am auzit de mai mulți șoferi Uber Eats care sunt fără adăpost”, spune un curier de 40 de ani.

Găsirea unei locuințe, foarte dificilă în Elveția

Acesta a povestit despre dificultatea găsirii unui acoperiș deasupra capului fără un contrat fix de muncă.

„Dacă veniți la Zurich ca persoană care livrează alimente și nu aveți un contract de muncă fixă și nicio cunoștință, accesul la piața locuințelor este aproape imposibil. Chiar și pentru cei care au de fapt banii pentru a plăti chiria. Dar încearcă să găsești ceva în această situație!”, a spus curierul.

Asta a pățit și un francez care livrare pizza pentru un lanț renumit, dar dormea pe bănci pentru că nu putea găsi un apartament sau o camera pe care să o închiriere.

„Am fost un șofer de livrare a pizza pentru un lanț binecunoscut și, în același timp, am dormit pe bănci, adesea foarte aproape de acest bloc de toaletă. Deși aveam un venit, nu puteam găsi un apartament sau o cameră într-un apartament comun în Zurich timp de mai multe luni. Nu aveam nicio adresă, nu puteam produce un extras de colectare a datoriilor și aveam doar un permis de ședere pe termen scurt”, a declarat francezul.

În Zurich sunt în jur de 90 de locuri de dormit pentru oamenii fără adăpost, unele în spații publice, dar și în parcări subterane, pasaje și colibe forestiere.

Autoritățile spun că există adăposturi de urgență pentru persoanele care documente emise de oficialii locali. În cazul în care temperaturile sunt foarte scăzute, oamenii pot dormi în adăpostul de urgență al orașului.