B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tesla Cybertruck reapare pe străzile din Craiova, deși modelul e interzis în UE. Cum a ajuns mașina în România (foto)

Tesla Cybertruck reapare pe străzile din Craiova, deși modelul e interzis în UE. Cum a ajuns mașina în România (foto)

Iulia Petcu
01 dec. 2025, 16:35
Tesla Cybertruck reapare pe străzile din Craiova, deși modelul e interzis în UE. Cum a ajuns mașina în România (foto)
sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns Cybertruck în Craiova dacă este interzis în Uniunea Europeană
  2. Ce reacții au avut internauții după apariția mașinii
  3. Ce probleme tehnice are modelul și cât costă
  4. De ce nu poate fi omologat Cybertruck în Europa

Un model Tesla Cybertruck a atras din nou atenția în România, după ce a fost surprins circulând pe străzile din Craiova, în ciuda faptului că automobilul nu poate fi omologat legal în Uniunea Europeană. Apariția vehiculului, cunoscut pentru designul atipic și problemele de conformitate, a generat instant reacții virale și numeroase comentarii din partea internauților.

Cum a ajuns Cybertruck în Craiova dacă este interzis în Uniunea Europeană

Vehiculul a fost fotografiat recent în Craiova, având numere de Polonia, potrivit unei postări apărute pe Reddit. Modelul nu poate fi înmatriculat în mod legal în statele membre ale Uniunii Europene, deoarece designul său angular nu respectă normele de siguranță pentru protecția pietonilor în cazul unui impact.

Cybertruck pe străzile din Craiova sursa foto: Reddit

Este posibil ca mașina surprinsă acum să fie aceeași cu modelul adus anterior în oraș de pilotul de curse Dominic Marcu, care a revenit pentru al doilea an consecutiv la Craiova cu activări speciale marca Tesla, iar anul acesta a venit cu modelul Cybertruck.

Ce reacții au avut internauții după apariția mașinii

Fotografia cu Cybertruck-ul din Craiova a stârnit un val de ironii și discuții aprinse în mediul online. Printre comentariile devenite virale se numără replici precum: „Nu respectă normele UE, nu știu cum a fost înmatriculată în Polonia”, ”Parcă nu erau legale”, ”Cea mai urâtă mașină”, ”Legalizați-o”, ”Pe lângă că e urâtă, e și pericol public”.

Reacțiile nu sunt o noutate. Un model Cybertruck a fost surprins și în Cluj-Napoca, în luna martie, fiind fotografiat tot în timpul unui traseu neobișnuit pe străzile orașului.

Ce probleme tehnice are modelul și cât costă

Cybertruck este unul dintre cele mai recente vehicule lansate de compania Tesla, iar prețurile încep de la 60.990 de dolari. De la debut, modelul a venit la pachet atât cu interesul publicului, cât și cu multiple provocări pentru producător.

Pe parcursul anului 2024, Tesla a fost nevoită să recheme Cybertruck în service de șase ori. În noiembrie 2024, compania a anunțat readucerea a 2.431 de unități în fabrică, după ce s-au constatat pierderi ale puterii de propulsie, o defecțiune ce ar putea amplifica riscul producerii unor accidente.

De ce nu poate fi omologat Cybertruck în Europa

Una dintre principalele probleme o reprezintă masa maximă autorizată, mult prea mare pentru permisul de categoria B, ceea ce înseamnă că vehiculul poate fi condus doar cu permis de categorie C.

Într-un interviu acordat pentru TopGear, vicepreședintele Tesla, Lars Moravy, a explicat exact motivul pentru care modelul nu poate fi importat legal în Europa.

”În primul rând, piața pentru pickup-uri în America este uriașă și asta este diferit la voi. În al doilea rând: reglementările europene impun o rotunjire de 3,2 milimetri pe părțile proeminente. Din păcate, este imposibil să se facă o rotunjire de 3,2 milimetri pe o foaie de oțel inoxidabil de 1,4 milimetri”, a explicat Moravy, potrivit adevărul.ro.

Tags:
Citește și...
Regele Charles transmite un mesaj cald României de Ziua Națională. Cum evidențiază suveranul relația dintre cele două țări
Eveniment
Regele Charles transmite un mesaj cald României de Ziua Națională. Cum evidențiază suveranul relația dintre cele două țări
Incident la parada din Constanța: Femeie recalcitrantă, imobilizată de jandarmi și dusă la spital
Eveniment
Incident la parada din Constanța: Femeie recalcitrantă, imobilizată de jandarmi și dusă la spital
Târgul de Crăciun din Brașov. Cât costă un pahar de vin sau o porție de mâncare
Eveniment
Târgul de Crăciun din Brașov. Cât costă un pahar de vin sau o porție de mâncare
Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
Eveniment
Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
„Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
Eveniment
„Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba
Eveniment
Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba
S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
Eveniment
S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
Eveniment
Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
Eveniment
Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!
Eveniment
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!
Catalin Drula
Ultima oră
17:49 - Regele Charles transmite un mesaj cald României de Ziua Națională. Cum evidențiază suveranul relația dintre cele două țări
17:31 - Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
17:12 - O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public
17:08 - Mesaj urgent pentru Bolojan, de la Bruxelles. Guvernul trebuie să ia măsuri imediat
17:00 - Sondajul care dă peste cap orice calcul. Doi candidați, la egalitate. Al treilea, la un pas în urmă
16:29 - Andreea Bălan a avut parte de-o surpriză de ziua numelui. Cum a răsfățat-o viitorul soț
16:01 - Cum a fost surprinsă Diana Șoșoacă, la Alba Iulia. Ce ducea în mână șefa S.O.S (VIDEO)
15:52 - Cornel Păsat, despre CRBL: „Omul are un caracter infect și vorbește oribil”. Ce a povestit dansatorul
15:16 - Zonele din România unde a nins abundent. „Încă jumătate de metru, într-o noapte”
15:09 - Incident la parada din Constanța: Femeie recalcitrantă, imobilizată de jandarmi și dusă la spital