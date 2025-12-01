Un model Tesla Cybertruck a atras din nou atenția în România, după ce a fost surprins circulând pe străzile din Craiova, în ciuda faptului că automobilul nu poate fi omologat legal în Uniunea Europeană. Apariția vehiculului, cunoscut pentru designul atipic și problemele de conformitate, a generat instant reacții virale și numeroase comentarii din partea internauților.

Cum a ajuns Cybertruck în Craiova dacă este interzis în Uniunea Europeană

Vehiculul a fost fotografiat recent în Craiova, având numere de Polonia, potrivit unei postări apărute pe . Modelul nu poate fi înmatriculat în mod legal în statele membre ale Uniunii Europene, deoarece designul său angular nu respectă normele de siguranță pentru protecția pietonilor în cazul unui impact.

Este posibil ca mașina surprinsă acum să fie aceeași cu modelul adus anterior în oraș de pilotul de curse Dominic Marcu, care a revenit pentru al doilea an consecutiv la Craiova cu activări speciale marca Tesla, iar anul acesta a venit cu modelul Cybertruck.

Ce reacții au avut internauții după apariția mașinii

Fotografia cu Cybertruck-ul din Craiova a stârnit un val de ironii și discuții aprinse în mediul online. Printre comentariile devenite virale se numără replici precum: „Nu respectă normele UE, nu știu cum a fost înmatriculată în Polonia”, ”Parcă nu erau legale”, ”Cea mai urâtă mașină”, ”Legalizați-o”, ”Pe lângă că e urâtă, e și pericol public”.

Reacțiile nu sunt o noutate. Un model Cybertruck a fost surprins și în Cluj-Napoca, în luna martie, fiind fotografiat tot în timpul unui traseu neobișnuit pe străzile orașului.

Ce probleme tehnice are modelul și cât costă

Cybertruck este unul dintre cele mai recente vehicule lansate de compania Tesla, iar prețurile încep de la 60.990 de dolari. De la debut, modelul a venit la pachet atât cu interesul publicului, cât și cu multiple provocări pentru producător.

Pe parcursul anului 2024, Tesla a fost nevoită să recheme în service de șase ori. În noiembrie 2024, compania a anunțat readucerea a 2.431 de unități în fabrică, după ce s-au constatat pierderi ale puterii de propulsie, o defecțiune ce ar putea amplifica riscul producerii unor accidente.

De ce nu poate fi omologat Cybertruck în Europa

Una dintre principalele probleme o reprezintă masa maximă autorizată, mult prea mare pentru permisul de categoria B, ceea ce înseamnă că vehiculul poate fi condus doar cu permis de categorie C.

Într-un interviu acordat pentru TopGear, vicepreședintele , Lars Moravy, a explicat exact motivul pentru care modelul nu poate fi importat legal în Europa.

”În primul rând, piața pentru pickup-uri în America este uriașă și asta este diferit la voi. În al doilea rând: reglementările europene impun o rotunjire de 3,2 milimetri pe părțile proeminente. Din păcate, este imposibil să se facă o rotunjire de 3,2 milimetri pe o foaie de oțel inoxidabil de 1,4 milimetri”, a explicat Moravy, potrivit adevărul.ro.