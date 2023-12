Un tiktoker spune că a dat lovitura la un job la care câștigă aproximativ 8.000 de euro pe lună: ”Nu-i pentru toată lumea, dar este grozav!”

Dacă n-ar fi existat , chiar ar fi trebui inventat pentru că în afara laturii sale facile, de divertisment, uneori grosier, aduce informații despre fapte, experiențe și persoane deosebite despre care, altfel, n-am fi aflat niciodată.

Mosey, un TikToker popular în Marea Britanie, a ținut să le dea urmăritorilor săi detalii despre activitatea sa de bază – tehnician mecanic pe o platformă petrolieră.

Tânărul britanic mărturisește că este foarte mulțumit de pe care îl are și își declară ”cel mai mare respect” pentru cei care lucrează în aceeași industrie și care petrec perioade lungi de timp departe de casă.

El spune, cu încântare. că îi ia aproximativ 60 de secunde pentru a face ”naveta” la locul de muncă, unde trebuie să repare ”orice, de la turbine la toalete”.

”Este grozav să merg până la serviciu. Ridică-te din pat, fă duș, îmbracă-te, ieși pe ușă, de-a lungul coridorului, cobori scările și mergi direct la serviciu. Fără griji cu privire la traficul întâlnit pe drum, fără ambuteiaje, fără ore de vârf, fără griji cu privire la defectarea mașinii, la întârzierea trenului sau la întârzierea autobuzului sau chiar la pierderea autobuzului sau a trenului. Pur și simplu te rostogolești din pat și eşti în salopetă”, povestește tânărul, conform .

Un loc de muncă precum cel pe care-l are Mosey este bine plătit, dar el spune că banii câștigați depind și de alți factori – ”pentru cine lucrezi, unde lucrezi, locație, cât timp ești plecat”.

”În Marea Britanie, un tehnician va câștiga de obicei între 60.000 și 80.000 de lire sterline pe an. Banii și programul de muncă este exact motivul pentru care o facem Munca pe o platformă petrolieră, în largul mării, te face să pretuieşti altfel timpul petrecut acasă. Cel mai mare respect pentru cei care o fac pe perioade lungi de timp”, a mai adăugat el.

Today is when working offshore is the best job in the world. Looking forward to a good bit of time off. Here's a snap of what I usually do on my first day off and what I'll have to eat. Its hard to bring anyone down on a day like this 😅. working offshore really makes you value your time at home. utmost respect to those who do it for long extended periods of time! 🫡