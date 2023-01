Un ton roşu de 212 kg, vândut pentru 257.000 de euro la o licitaţie tradiţională de Anul Nou (VIDEO)

Un ton roşu de 212 kg a fost vândut pentru 257.000 de euro la o licitaţie tradiţională de Anul Nou, la Tokyo, un preţ aproape de două ori mai mare decât anul trecut, potrivit .

Se pare că această sumă reflectă o îmbunătăţire a tendinţei pieţei, asta după trei ani de scădere a preţurilor din cauza pandemiei, care a afectat în special sectorul restaurantelor japoneze.

A 212-kg bluefin tuna was sold for $275,000 at the first auction of the year at Tokyo’s Toyosu market, the first increase in four years

