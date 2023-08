Un turist român a plecat cu televizorul de la un hotel din Bulgaria: „Am auzit multe, dar asta le întrece pe toate!”

Unii țin morțiș să ne facă de râs prin Dacă unii fac mult zgomot sau lasă mizerie în urma lor, alții fură prosoape și tot felul de alte obiecte din camerele de hotel. Un român, însă, a dus totul la un alt nivel și a plecat acasă cu… un televizor.

Bulgaria: Un turist român a furat televizorul din camera de hotel

„Zilele trecute un român a plecat cu televizorul de la un hotel din Bulgaria. Cum să pleci cu televizorul????? As putea sa dau și numele, dar poate se gândește totuși sa aducă televizorul înapoi. Am auzit multe, dar asta le întrece pe toate!”, a scris o doamnă „Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria”.

Aceasta a insistat apoi că e real cazul: „ nu ma bazez pe vorbe. Ma bazez pe ceea ce managerul hotelului a constatat după ce a ajuns în camera respectiva. Știu și cei de la agenția cu care au venit în vacanță. Este caz real, nu este o bârfă. Noi românii nu suntem hoți! Așa ceva întrece orice limită”.

Majoritatea celor care au comentat la postare au fost ironici și au făcut haz de necaz: