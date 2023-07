Unde merg vedetele în Bulgaria la mare. Stațiunea preferată de multe celebrități din România

Și celebritățile din showbiz-ul românesc își petrec , la fel ca mulți alți români. Totuși, acestea au o stațiune preferată.

Stațiunea din Bulgaria preferată de vedete

Majoritatea vedetelor din România sunt de părere că stațiunea Ozbor este una foarte liniștită și relaxantă. Gabriela Cristea a avut parte de o vacanță de câteva zile acolo, alături de Tavi Clonda, fetițele ei, dar și de soacră, potrivit Spynews.

Tavi Clonda a povestit despre această stațiune că are foarte multe locuri frumoase și că este una ideală pentru vacanțele în familie, cu copii.

„Erau niște vile cu piscină proprie cum ar veni. Dar și în rest, erau multe locuri frumoase și camere frumoase (…) Piscine pentru copii, cu loc de joacă, încălzite”, a spus Tavi Clonda, la Xtra Night Show.

Care sunt prețurile în Ozbor

la un hotel din Ozbor, pentru o singură persoană, încep de la 194 de lei, dar sumele variază în funcție de locația unității de cazare, de facilități și multe altele.

Gabriela Cristea a plătit 2.600 de euro pentru cinci zile în vacanța din Bulgaria, pentru trei adulți și fetițele lor. Ea spune că prețurile din Ozbor sunt mai bune decât cele din Turcia.

„La prețuri sunt mai bine decât în Turcia. (…) Ăsta a fost pentru copii și, de altfel, am și căutat, am vrut să mergem pentru copii. O să mergem și în Grecia în iulie, dar mergem așa, vrem să luăm plajele la rând. (…) Cinci zile, vreo 2600 de euro (n.r. atât au plătit). Am fost trei adulți, că am fost și cu soacra mea”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Totuși, multe vedete din România optează pentru vacanțe de lux, în locuri sofisticate, fapt pentru care merg în Monaco, Bali, Tenerife, Franța sau Grecia.