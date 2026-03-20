Acasa » Externe » Scandal diplomatic între Budapesta și Kiev: Un ucrainean reținut în Ungaria ar fi fost drogat pentru a mărturisi

Scandal diplomatic între Budapesta și Kiev: Un ucrainean reținut în Ungaria ar fi fost drogat pentru a mărturisi

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 22:34
Scandal diplomatic între Budapesta și Kiev: Un ucrainean reținut în Ungaria ar fi fost drogat pentru a mărturisi
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1.  Cum a fost posibil ca un ucrainean reținut în Ungaria a fie abuzat
  2. Metoda prin care un ucrainean reținut în Ungaria a fost interogat
  3. Reacția poliției maghiare față de modul de acțiune al agenților
  4. Tensiunile politice și blocarea fondurilor de către Budapesta

Un ucrainean reținut în Ungaria ar fi primit forțat o injecție în timpul arestului pentru a fi obligat să coopereze cu anchetatorii maghiari.

 Cum a fost posibil ca un ucrainean reținut în Ungaria a fie abuzat

Pe 5 martie, unitatea antiteroristă TEK a oprit două vehicule blindate care transportau aur și zeci de milioane de dolari către Ucraina. În timp ce Kievul susține că transferul era unul legal, Budapesta a acuzat că banii aparțin unei rețele criminale. Șapte angajați ucraineni au stat în cătușe peste 24 de ore, înainte de a fi expulzați definitiv din spațiul Schengen. Tensiunile diplomatice au crescut rapid după ce autoritățile maghiare au refuzat să ofere explicații clare despre soarta bunurilor confiscate.

Metoda prin care un ucrainean reținut în Ungaria a fost interogat

Unul dintre deținuți, fost angajat al serviciului de securitate SBU, a primit o substanță necunoscută fără acordul său. Sursele ucrainene afirmă că injecția a fost utilizată ca un „ser al adevărului” pentru a facilita interogatoriul. Bărbatul, care suferă de diabet, a intrat în criză hipertensivă și și-a pierdut cunoștința în timpul procedurii. El a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, dar spitalizarea a avut loc abia după ce starea lui de sănătate a devenit critică.

Avocatul care reprezintă persoanele implicate a confirmat tratamentul necorespunzător aplicat clientului său.

„O persoană a primit o injecție cu un conținut necunoscut, în ciuda obiecțiilor sale”, a declarat avocatul maghiar Lóránt Horváth.

Reacția poliției maghiare față de modul de acțiune al agenților

Operațiunea a fost criticată chiar și din interiorul structurilor de forță din Ungaria, fiind considerată una neprofesionistă și executată sub presiune politică. Ofițerii nu au luat în calcul faptul că vehiculele aveau sisteme GPS, ceea ce a permis Kievului să identifice imediat locația convoiului. De asemenea, s-a reclamat faptul că deținuții nu au avut acces la traducători de limba ucraineană. Aceștia au fost forțați să comunice doar în limba rusă pe tot parcursul interogatoriilor desfășurate la Budapesta.

O sursă din poliția ungară a recunoscut neregulile majore din timpul intervenției.

„Întreaga acțiune a fost neprofesionistă și nu toți din TEK au fost încântați să o execute”, a declarat o sursă din poliția ungară pentru The Guardian.

Tensiunile politice și blocarea fondurilor de către Budapesta

Acest incident a amplificat conflictul dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski, în contextul în care premierul maghiar menține veto-ul asupra ajutoarelor europene. Oficialii de la Budapesta sugerează că banii confiscați nu vor fi returnați, făcând legătura între acest numerar și disputele privind tranzitul gazelor naturale. În prezent, banca Oschadbank a depus plângeri penale pentru abuz în serviciu și cere recuperarea aurului aflat în custodia statului maghiar.

Ministrul transporturilor din Ungaria a oferit o poziție tranșantă cu privire la soarta banilor reținuți:

Dacă ne șantajează… nu vom da banii înapoi. Deocamdată, banii rămân aici”, a declarat ministrul János Lázár.

