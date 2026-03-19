Tensiunile din jurul livrărilor de petrol și al sprijinului financiar pentru Ucraina domină agenda europeană, în contextul unui blocaj politic tot mai evident. Disputele dintre statele membre complică atât relațiile energetice, cât și deciziile privind ajutorul acordat Kievului.

De ce este blocat fluxul de petrol și ce promite Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, în cadrul summitului UE, că autoritățile de la Kiev vor restabili complet fluxul de petrol prin conducta Drujba. Liderul ucrainean încearcă astfel să reasigure partenerii europeni că Ucraina își va respecta rolul de furnizor de tranzit stabil, relatează .

Conducta este esențială pentru mai multe state din regiune, însă livrările au fost întrerupte după un incident atribuit de unor atacuri cu drone. De atunci, Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol, ceea ce a amplificat tensiunile dintre aceste state și Kiev.

În același timp, oficialii de la Budapesta și Bratislava susțin că lucrările de reparație sunt întârziate intenționat, acuzație respinsă de partea ucraineană. Situația a devenit rapid un punct sensibil în negocierile politice din cadrul Uniunii Europene.

Cum a reacționat Ungaria

Premierul ungar a adoptat o poziție fermă înaintea summitului, condiționând sprijinul pentru Ucraina de reluarea livrărilor de petrol. „Poziţia Ungariei este foarte simplă: vom ajuta Ucraina când vom avea acces la petrolul nostru”, a declarat acesta, potrivit Digi24.

În plus, liderul de la Budapesta a refuzat să semneze declarația finală a reuniunii și a blocat un pachet financiar european în valoare de 90 de miliarde de euro. Măsura a generat nemulțumiri în rândul celorlalți lideri europeni, care încearcă să mențină unitatea blocului comunitar.

Ajutorul propus ar urma să fie acordat sub formă de împrumut, cu un mecanism special de rambursare legat de eventuale despăgubiri din partea Rusiei. Totuși, unele state, inclusiv Ungaria și Slovacia, au refuzat să participe la garantarea acestui mecanism.

Ce soluții caută liderii europeni în contextul blocajului

Comisia Europeană a cerut Ucrainei să accelereze lucrările la și a oferit sprijin financiar pentru reparații, însă termenul de finalizare rămâne incert. Întârzierea prelungește tensiunile și complică negocierile politice dintre statele membre.

În paralel, liderii europeni analizează opțiuni pentru deblocarea fondurilor destinate Ucrainei, inclusiv amânarea unor decizii până după alegerile din Ungaria. Contextul electoral adaugă o dimensiune suplimentară conflictului, influențând pozițiile politice adoptate la nivel european.