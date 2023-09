Un urs a fost filmat în timp ce fura trei cutii de bere dintr-un frigider, în Florida: „A plecat fericit” (VIDEO)

Un urs a fost filmat de un băiat de 13 ani când se plimba prin sufrageria unei case din Lake Mary, un stat american din Florida. Animalul a intrat în curte, după ce a reușit să rupă gardul. A intrat în locuință, a deschis un minifrigider și s-a aprovizionat cu bere, scrie .

Videoclipul a fost filmat duminică, 3 septembrie, dar a ajuns repede viral pe Internet. În jurul orei 17:00, Josaury Faneite-Diglio a primit o notificare de la camera ei de securitate cu privire la faptul că un urs a intrat în curtea și locuința sa, scrie .

„Nu m-am speriat, îl cunoaștem bine pe acest urs”, a spus mama băiatului în vârstă de 13 ani. „Le respectăm habitatul cât de mult putem”, a mai adăugat ea.

„Simt că trebuie să încui toate ușile acum”, spunea băiatul, potrivit filmării. „Doamne, nu am fost niciodată atât de aproape de un urs”, a adăugat el.

Ursul a intrat fără nicio jenă în locuința din Florida și a găsit un minifrigider pe care l-a deschis fără niciun fel de problemă: „O, uite, tocmai a deschis ușa! E pe cale să ia berea!”.

După ce a reușit să deschidă minifrigiderul, animalul s-a adăpat cu trei cutii de White Claws și a mâncat toate preparatele din pește pe care familia a lăsat-o lângă un rezervor.

Watch as a bear named Tripod breaks into a house in Lake Mary Florida. By the time Tripod left, he’d reportedly drank 3 White Claw hard seltzers, and helped himself to some fish food the family leaves out by a fish tank. What a stinker! 🐻 VIA: …

— Everglades (@everglades)