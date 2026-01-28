Guvernul de la Madrid a decis să acorde statut legal pentru cel puțin o jumătate de milion de migranți fără acte, printr-un decret regal cu impact major. Măsura este salutată de putere ca un pas necesar, dar este contestată dur de opoziție.

Cine poate beneficia de regularizarea anunțată de autorități

Noua reglementare se aplică cetățenilor străini care nu au cazier judiciar și pot demonstra că au locuit în cel puțin cinci luni înainte de 31 decembrie 2025. Executivul susține că aceste criterii urmăresc atât integrarea socială, cât și protejarea ordinii publice.

Elma Saiz, ministrul incluziunii, securității sociale și migrației, a descris decizia drept un moment de referință pentru statul spaniol. „Aceasta este o zi istorică pentru țara noastră”, a declarat oficialul, potrivit Ziare.com.

Cererile pentru legalizarea statutului vor putea fi depuse începând din luna aprilie, iar procedura va rămâne deschisă până la finalul lunii iunie. Cei acceptați vor primi un permis de ședere valabil un an, cu posibilitatea de prelungire. Potrivit autorităților, această soluție administrativă este menită să reducă economia informală și să faciliteze accesul la piața muncii și la servicii de bază.

De ce a crescut atât de mult numărul migranților fără acte

Spania a înregistrat în ultimii ani un aflux important de migranți, în special din America Latină, fenomen reflectat în datele grupului de experți . Numărul migranților fără acte a crescut de opt ori între 2017 și 2025, de la 107.409 la 837.938. Cele mai multe persoane sosesc din Columbia, Peru și Honduras, iar autoritățile recunosc că lipsa unor soluții legale a amplificat vulnerabilitatea acestora.

Executivul condus de Pedro Sanchez consideră migrația un motor de creștere economică și subliniază rezultatele recente ale economiei spaniole. Spania a depășit alte state europene, cu o creștere estimată de aproape 3% în 2025.

Șomajul a coborât sub pragul de 10% pentru prima dată din 2008, iar premierul a transmis un mesaj clar. Pedro Sanchez a spus că migranții reprezintă „bogăție, dezvoltare și prosperitate” pentru Spania.

Cine contestă măsura și ce riscuri sunt invocate

Opoziția avertizează că legalizarea în masă ar putea stimula noi valuri de migrație și ar pune presiune pe serviciile publice. Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, susține că decizia va avea efecte negative pe termen lung.

Criticile vin și din partea extremei drepte, iar Pepa Millán, purtătoarea de cuvânt a Vox, a afirmat că inițiativa „atacă identitatea” spaniolilor. Formațiunea sa intenționează să conteste măsura la Curtea Supremă.