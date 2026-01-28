Agenții federali Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) au provocat un la Minneapolis. Fără să fie acoperiți de lege, ei au forțat intrarea în Consulatul Republicii Ecuador, fapt considerat o încălcare regulilor diplomatie.

Incident diplomatic provocat de agenții federali

au încercat marți, 27 ianuarie, să intre cu forța în consulatul Ecuadorului din Minneapolis. Agenții federali au fost împiedicați de personalul consulatului. Informația a fost dezvăluită de Ministerul de Externe al Ecuadorului. De altfel, oficialii ecuadorieni au înaintat o notă de protest Ambasadei SUA din Quito.

În protest, Ministerul de Extrene al Republicii Ecuador a reclamat o violare a reglementărilor diplomatice și a cerut ca astfel de incidente să nu se mai repete. Într-o declarație destinată presei, Ministerul a descris incidentul drept o „tentativă de incursiune în Consulatul Ecuadorului din Minneapolis de către agenții ICE”.

Potrivit sursei citate, personalul consulatului a intervenit pentru a asigura protecția cetățenilor ecuadorieni care se aflau în clădire. Sediile ambasadelor și a consulatelor sunt protejate de imunitate diplomatică, fiind aflate sub incidența tratatelor internaționale. Concret, o astfel de locație este considerat teritoriu suveran al statului respectiv.

Nici Departamentul de Stat, nici Departamentul de Securitate Internă, care supraveghează ICE și Patrula de Frontieră, nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea Reuters.

BREAKING: In Minneapolis today, an ICE agent tried to force his way into the Ecuadorian consulate, a clear violation of international law, and was turned away by staff protecting people inside. Ecuador has filed a formal protest with the U.S. Embassy. We can’t let unchecked ICE… — Brian Krassenstein (@krassenstein)

Ce reclamă statul ecuadorian

Aproximativ 3.000 de agenți federali și ai Patrulei de Frontieră a SUA, bine înarmați au fost detașați în Minnesota la lui Donald Trump. Aceștia au ajuns pe teritoriul statului condus de democrați în urmă cu câteva săptămâni. Ei au fost dislocați sub pretextul derulării unei operațiuni de deportare în masă.

În timpul incursiunilor pe care le-au întreprins, lucrătorii ICE au omorât două persoane, cetățeni americani, provocând ample mișcări de protest ale cetățenilor. În acest context a avut loc și incindentul dipomatic reclamat.

Ministerul de Externe al Ecuadorului a oferit puține alte detalii despre ceea ce s-a întâmplat. Martorii oculari ce lucrează în zonă au declarat că au văzut agenți ICE forțând intrarea în clădire.

„I-am văzut pe ofițeri urmărind două persoane pe stradă, apoi acele persoane au intrat în consulat, iar ofițerii au încercat să intre după ele. Agenții nu au putut intra în consulat, din câte am putut vedea”, a spus o femeie sub protecția anonimatului, invocând teama de represalii din partea guvernului federal.

ICE set off an international incident in Minneapolis today because agents tried to go into the Consulate of Ecuador without permission, and then yelled at their staff for trying to keep them out. Note that there is a huge “consulate of Ecuador” sign over the door. — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick)

Agenții federali acuzați de abuzuri

Denumită Operațiunea Metro Surge, campania împotriva imigrației din Minneapolis a provocat uriașe manifestații civice. Aceștia au reclamat abuzurile pe care le-au comis agenții federali sub conducerea lui Gregory Bovino, un personal controversat, comparat cu ofițerii naziști din Germania lui Hitler,

Două persoane, Renee Nicole Good și Alex Pretti, au fost împușcate mortal de agenți, pe străzile orașului Minnesota. ICE a încercat să mușamalizeze aceste incidente, acuzâd victimele de terorism intern. Doar că înregistrările video arată că a fost vorba, practic, de execuții asupra unor cetățeni americani.

Amplele proteste care au fost declanșate, în urma acestor omoruri, s-au extins în toată țara. Drept urmare, a fost nevoit să bată în retragere și să-și schimbe discursul oficial. Acesta l-a retras pe controversatul Bovino din zonă într-o încercare de a detensiona situația.

În locul său a trimis un alt personaj controversat, acuzat de corupție, Tom Homan, promovat de administrația Trump. Homan, supranumit țarul frontierelor este un susținător al politicilor agresive de aplicare a legilor imigrației. El s-a întâlnit, deja, cu primarul orașului Minneapolis și cu guvernatorul statului Minnesota, încercând să dezamorseze criza.