Guvernul britanic încearcă să tempereze criza din ospitalitate, după ce majorarea taxelor pe proprietăți comerciale a lovit puternic puburile și sălile de muzică live. Autoritățile anunță reduceri fiscale, pe fondul presiunilor economice și al tensiunilor politice tot mai vizibile.

De ce au ajuns puburile din Anglia într-un punct critic

Sectorul puburilor traversează de mai mulți ani un declin structural, alimentat de schimbarea obiceiurilor de consum și de evoluțiile demografice, dar rămâne un pilon al vieții comunitare britanice.

Anunțul din bugetul de anul trecut privind majorarea impozitelor pe proprietăți comerciale a amplificat tensiunile, determinând peste o mie de proprietari să interzică accesul parlamentarilor laburiști, ca formă de protest.

Reacția dură a a scos în evidență vulnerabilitatea unui sector deja afectat de scăderea veniturilor și de creșterea constantă a costurilor operaționale.

Ce prevede pachetul de sprijin anunțat de guvern

Executivul de la Londra a prezentat un set de măsuri care include reducerea cu 15% a taxelor locale pentru puburi și înghețarea acestora pentru următorii doi ani consecutivi. Ministrul de Finanțe, Daniel Tomlinson, a explicat că un pub mediu ar putea economisi aproximativ 1.650 de lire sterline anul viitor, iar aproape trei sferturi vor plăti impozite mai mici sau similare.

Guvernul a anunțat, în paralel, o revizuire a criteriilor de evaluare fiscală pentru hoteluri, deschizând posibilitatea unor reduceri suplimentare în perioada următoare.

Asociația Berii și Puburilor din a salutat intervenția, avertizând anterior că fără sprijin guvernamental aproximativ 15.000 de locuri de muncă ar fi fost în pericol iminent. Reprezentanții sectorului susțin însă că presiunea rămâne ridicată, în condițiile în care restaurantele și hotelurile continuă să se confrunte cu scumpiri la energie, chirii și forță de muncă, relatează News.ro.

Intrarea în administrare a grupului Revel Collective, care deținea 62 de puburi și baruri, a accentuat îngrijorările, după închiderea a 21 de locații și pierderea a 590 de locuri de muncă.

Cum se leagă decizia de contextul politic și economic

Atenuarea creșterii taxelor este cel mai recent pas înapoi al guvernului condus de , aflat sub presiunea unei economii slabe și a sondajelor nefavorabile. Executivul a renunțat recent la majorarea taxelor pentru fermieri, a redus cheltuieli sociale și a tăiat subvenții pentru facturile de energie ale vârstnicilor.

În acest context, noua Strategie pentru Străzile Comerciale urmărește să sprijine comerțul și ospitalitatea, într-un efort mai amplu de stabilizare economică.