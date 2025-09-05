B1 Inregistrari!
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune

Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 23:20
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Foto simbol: Pixabay

Un bărbat britanic de 35 de ani a provocat haos la bordul unui avion Manchester-Antalya, după ce ar fi lovit repetat un pasager turc într-o ceartă privind poziția scaunului.

Incidentul a dus la o aterizare de urgență în Salonic și la condamnarea rapidă a agresorului de către un tribunal grec, scrie The Independent.

Unde a fost condamnat pasagerul

Conform The Independent, avionul care se îndrepta spre Antalya a fost redirecționat pe 1 septembrie și a aterizat la Aeroportul din Salonic, în jurul orei 23:00.

Bărbatul, acuzat că a agresat un pasager turc de 41 de ani, a fost judecat a doua zi și găsit vinovat de vătămare corporală periculoasă și tulburarea liniștii publice.

„Nu am făcut nimic violent”, a declarat britanicul în fața instanței, negând acuzațiile, conform The Independent.

El a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare, care putea fi „răscumpărată” cu 10 euro pe zi. Sentința a fost suspendată pe durata apelului, iar inculpatul a fost eliberat.

Care sunt pericolele consumului de alcool în avion

Echipajul a raportat că bărbatul a consumat două doze de bere înainte de a începe conflictul, conform publicației Ekathimerini.

Avionul și-a reluat zborul spre Antalya după ce pasagerul agresiv a fost scos și predat autorităților. Cazul readuce în discuție problema pasagerilor turbulenți și efectele consumului de alcool în avion.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) avertizează:

„Un pasager beat poate deveni o amenințare pentru sine și pentru ceilalți din avion. În cazul unei situații anormale sau de urgență, pasagerul intoxicat ar putea fi mai puțin capabil să înțeleagă, să coopereze, să răspundă, să urmeze instrucțiunile sau să evacueze avionul.”,conform The Independent.

Despre acest fenomen

Datele IATA indică o creștere de 8% a incidentelor cu pasageri turbulenți la nivel global în anul trecut. În medie, se înregistrează 259 de cazuri pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 11 incidente pe oră.

Conform Autorității Aviației Civile (CAA), pasagerii trimit anual „multe scrisori cutremurătoare” în care descriu comportamentul perturbator observat la bord.

