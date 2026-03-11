B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Una din cele mai mari companii aeriene își suspendă unele zboruri spre Golf până la finalul anului. Este prima din lume care își anulează cursele pe tot anul

Una din cele mai mari companii aeriene își suspendă unele zboruri spre Golf până la finalul anului. Este prima din lume care își anulează cursele pe tot anul

Adrian A
11 mart. 2026, 12:25
Una din cele mai mari companii aeriene își suspendă unele zboruri spre Golf până la finalul anului. Este prima din lume care își anulează cursele pe tot anul
Sursă foto: British Airways
Cuprins
  1. Anunțul dat de British Airways
  2. Mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile

British Airways, una din cele mai mari companii aeriene din lume, a suspendat zborurile către Abu Dhabi până la sfârșitul anului, invocând incertitudinea continuă în spațiul aerian din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor regionale.

Anunțul dat de British Airways

„Din cauza incertitudinii continue a situației din Orientul Mijlociu și a instabilității spațiului aerian, a trebuit să reducem temporar programul nostru de zbor în regiune”, a declarat British Airways, una din cele mai mari companii aeriene din lume, într-un comunicat publicat pe X.

Compania aeriană a mai declarat că toate zborurile către și dinspre Amman, Manama, Doha, Dubai și Tel Aviv au fost anulate până la sfârșitul acestei luni

„Menținem situația sub supraveghere constantă și suntem în contact cu clienții noștri pentru a le oferi o gamă de opțiuni.”, au adăugat reprezentanții companiei aeriene.

Suspendarea vine în contextul în care Emiratele Arabe Unite se confruntă cu preocupări sporite în materie de securitate, după ce atacurile cu rachete iraniene ar fi vizat aeroporturi, puncte turistice importante, consulatul SUA și alte centre cheie din țară, crescând riscurile pentru călătoriile aeriene în regiune.

Mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile

Criza a izbucnit după atacurile militare din regiune și represaliile ulterioare, care au determinat mai multe state să își închidă spațiul aerian. Țări precum Iran, Israel, Qatar, Bahrain, Irak, Kuwait sau Emiratele Arabe Unite au restricționat sau suspendat traficul aerian civil, ceea ce a dus la anularea sau redirecționarea a mii de zboruri.

Numeroase companii aeriene internaționale au decis să suspende temporar zborurile către regiune sau să ocolească spațiul aerian afectat. Printre transportatorii afectați se numără operatori din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv companii majore care folosesc huburile din Golf pentru conexiuni globale.

În paralel, aeroporturi importante din regiune, inclusiv huburi majore pentru transportul de marfă, au fost afectate de restricții sau de reducerea operațiunilor.

Tags:
Citește și...
Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
Externe
Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
Externe
Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
Românii fac plinul peste graniță, în Bulgaria. Diferența de preț la benzină ajunge la aproape 2 lei: „Noroc că suntem aproape”
Externe
Românii fac plinul peste graniță, în Bulgaria. Diferența de preț la benzină ajunge la aproape 2 lei: „Noroc că suntem aproape”
Teoria conspirației care circulă în Golf. Poate Iran să oprească apa orașelor de lux din deșert? Prăbușirea metropolelor luxuriante din Golf
Externe
Teoria conspirației care circulă în Golf. Poate Iran să oprească apa orașelor de lux din deșert? Prăbușirea metropolelor luxuriante din Golf
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
Externe
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
Externe
Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”
Externe
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”
Descoperirea care ar putea schimba viața pe Lună. Cercetătorii au cultivat hrană în „sol selenar”
Externe
Descoperirea care ar putea schimba viața pe Lună. Cercetătorii au cultivat hrană în „sol selenar”
„Un bărbat şi-a dat foc”. Mai mulți morți și răniți în Elveția, după ce un autocar a fost mistuit de flăcări (VIDEO)
Externe
„Un bărbat şi-a dat foc”. Mai mulți morți și răniți în Elveția, după ce un autocar a fost mistuit de flăcări (VIDEO)
Drepturile artiștilor în era inteligenței artificiale, pe masa Parlamentului European. Cum ar putea fi reglementată utilizarea conținutului creativ
Externe
Drepturile artiștilor în era inteligenței artificiale, pe masa Parlamentului European. Cum ar putea fi reglementată utilizarea conținutului creativ
Ultima oră
13:46 - Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie
13:44 - BREAKING NEWS: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu (VIDEO)
13:35 - Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
13:30 - Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
13:17 - Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
13:16 - Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
13:16 - Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
13:01 - Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
12:59 - Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
12:39 - Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde