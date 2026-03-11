Una din cele mai mari companii aeriene își suspendă unele zboruri spre Golf până la finalul anului. Este prima din lume care își anulează cursele pe tot anul

British Airways, una din cele mai mari companii aeriene din lume, a suspendat zborurile către Abu Dhabi până la sfârșitul anului, invocând incertitudinea continuă în spațiul aerian din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor regionale.

Anunțul dat de British Airways

„Din cauza incertitudinii continue a situației din Orientul Mijlociu și a instabilității spațiului aerian, a trebuit să reducem temporar programul nostru de zbor în regiune”, a declarat , una din cele mai mari companii aeriene din lume, într-un comunicat publicat pe X.

Compania aeriană a mai declarat că toate zborurile către și dinspre Amman, Manama, Doha, Dubai și Tel Aviv au fost anulate până la sfârșitul acestei luni

„Menținem situația sub supraveghere constantă și suntem în contact cu clienții noștri pentru a le oferi o gamă de opțiuni.”, au adăugat reprezentanții companiei aeriene.

Suspendarea vine în contextul în care Emiratele Arabe Unite se confruntă cu preocupări sporite în materie de securitate, după ce atacurile cu rachete iraniene ar fi vizat aeroporturi, puncte turistice importante, consulatul SUA și alte centre cheie din țară, crescând riscurile pentru călătoriile aeriene în regiune.

An update for our customers – 10 March. Be alert to potential scams and only rely on official British Airways channels for updates – never click suspicious links or share personal or payment details. — British Airways (@British_Airways)

Mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile

Criza a izbucnit după atacurile militare din regiune și represaliile ulterioare, care au determinat mai multe state să își închidă spațiul aerian. Țări precum Iran, Israel, Qatar, Bahrain, Irak, Kuwait sau Emiratele Arabe Unite au restricționat sau suspendat traficul aerian civil, ceea ce a dus la anularea sau redirecționarea a mii de zboruri.

Numeroase companii aeriene internaționale au decis să suspende temporar zborurile către regiune sau să ocolească spațiul aerian afectat. Printre transportatorii afectați se numără operatori din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv companii majore care folosesc pentru conexiuni globale.

În paralel, aeroporturi importante din regiune, inclusiv huburi majore pentru transportul de marfă, au fost afectate de restricții sau de reducerea operațiunilor.