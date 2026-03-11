B1 Inregistrari!
Teoria conspirației care circulă în Golf. Poate Iran să oprească apa orașelor de lux din deșert? Prăbușirea metropolelor luxuriante din Golf

Teoria conspirației care circulă în Golf. Poate Iran să oprească apa orașelor de lux din deșert? Prăbușirea metropolelor luxuriante din Golf

Adrian A
11 mart. 2026, 11:34
Cuprins
  1. Imperiul apei fabricate din deșert
  2. Lux construit cu apă. Cât de aproape e prăbușirea
  3. Metropolele din Golf, un lux fragil

În spatele zgârie-norilor strălucitori din Emiratele Arabe Unite și al fântânilor spectaculoase din orașe precum Dubai, Abu Dhabi sau Doha se ascunde o vulnerabilitate pe care mulți locuitori ai regiunii preferă să nu o discute: apa. Pe care a fost construit tot luxul din Golf.

Imperiul apei fabricate din deșert

Dezvoltarea fulminantă a statelor din Golf a fost posibilă nu doar datorită petrolului, ci și unei tehnologii esențiale: desalinizarea apei de mare.

Prin acest proces costisitor și energofag, apa din Golf este transformată în apă potabilă pentru zeci de milioane de oameni. În multe state, dependența este aproape totală.

  • aproximativ 90% din apa potabilă în Kuweit și Oman

  • aproximativ 85% în Bahrain

  • aproximativ 70% în Arabia Saudită

Această infrastructură a făcut posibilă apariția unor orașe care par să sfideze geografia: terenuri de golf verzi în mijlocul deșertului, parcuri acvatice uriașe și chiar pârtii de schi indoor.

Dar exact această realizare tehnologică ar putea deveni, potrivit unor analiști, punctul slab al regiunii.

Un expert în istoria regiunii a descris statele din Golf drept „regate ale apei sărate”, adică economii care depind de capacitatea de a produce apă din mare folosind combustibili fosili.

Lux construit cu apă. Cât de aproape e prăbușirea

În teoria conspirației discutată tot mai des în cercuri geopolitice, Iran ar putea folosi această dependență ca pe o armă strategică.

Logica este simplă: în loc să atace direct orașele sau infrastructura militară, un adversar ar putea lovi instalațiile de desalinizare.

Un profesor de politici publice din Doha avertizează:

„Dacă aceste instalații ar deveni o țintă militară deliberată, consecințele ar fi dramatice. Țările din Golf au doar câteva săptămâni de stocuri de apă. Pierderea acestor sisteme nu ar afecta doar economia, ci însăși capacitatea orașelor de a continua să funcționeze.”

În acest scenariu, orașe precum Dubai sau Riyadh ar putea fi nevoite să introducă rapid restricții severe:

  • închiderea piscinelor și a parcurilor acvatice

  • oprirea unor activități industriale

  • raționalizarea consumului de apă

Un alt expert în securitatea apei spune că efectul psihologic ar fi enorm.

„Lovirea instalațiilor de desalinizare ar produce cicatrici politice și psihologice greu de imaginat. Pentru multe dintre aceste orașe, pierderea apei ar putea deveni foarte ușor o problemă existențială.”

Metropolele din Golf, un lux fragil

Pentru rezidenți, ideea rămâne neliniștitoare.

„Sunt momente, mai ales noaptea, când mă gândesc la asta. Ne-am obișnuit să credem că apa va fi mereu acolo. Dar dacă cineva ar opri aceste instalații, orașele noastre luxoase ar putea deveni foarte repede orașe fără apă.

„La urma urmei, trăim în deșert.Apa este baza supraviețuirii noastre. Dacă m-aș pune în pielea unui inamic, asta este ceea ce aș viza – resursele noastre cele mai valoroase. Nu am crezut niciodată că aș putea fi în pericol să rămân fără apă potabilă, dar acum nu mai sunt atât de sigură.” spune o rezidentă din Emiratele Arabe Unite, pentru CNN.

Majoritatea guvernelor din Golf insistă că au stocuri strategice și sisteme redundante care ar preveni un colaps rapid.

Totuși, teoria conspirației persistă și reflectă o realitate simplă a regiunii: în mijlocul deșertului, chiar și cele mai bogate orașe depind de un sistem fragil care transformă apa sărată în viață.

Iar dacă acel sistem ar fi distrus, spun unii analiști, luxul ar putea dispărea mult mai repede decât a apărut.

