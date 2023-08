Uniunea Europeană, ajutor în valoare de 400 de milioane de euro pentru Slovenia, țară afectată de inundații

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 9 august, că Uniunea Europeană (UE) va oferi ajutor Sloveniei în valoare de 400 de milioane de euro, , conform Agerpres.

„Vom acorda acces la 400 de milioane de euro din fondul de solidaritate, 100 de milioane de anul acesta şi 300 de milioane anul viitor”, a precizat Von der Leyen.

Severe flooding due to torrential rains in Škofja Loka of Slovenia.

Ursula von der Leyen a anunțat că Slovenia va putea solicita 2,7 miliarde de euro din fondul european „Next Generation” și reorienta 3,3 miliarde de euro din fondul de coeziune, programat până în 2027.

Premierul sloven Robert Golob susține că ceea ce s-a întâmplat în țara sa este „cea mai gravă catastrofă naturală” de la independența din 1991.

„Schimbarea climatică a jucat fără îndoială un rol în această catastrofă naturală”, a mai spus Ursula von der Leyen.

Premierul Sloven a atenționat totodată că „alte situaţii de acest tip se vor produce foarte probabil în viitor şi trebuie să ne pregătim”.

⚡️Hungary sends military helicopters into Slovenia to aid in rescue operations due to massive flooding. 🇭🇺🇸🇮

