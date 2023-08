Regiuni întinse din Slovenia, sub apă în urma unei furtuni / Armata este gata să intervină pentru 20.000 de sinistrați (FOTO/VIDEO)

O furtună puternică a măturat mai multe regiuni din Slovenia, iar acum totul este sub apă, după ploile torențiale din această după-amiază.

Mai mulți localnici au fost salvați din calea viiturilor, după ce mașinile lor au fost luate de apă.

Majoritatea drumurilor din nordul țării au fost închise, măsură care s-a aplicat și în cazul unor linii de cale ferată.

Severe flooding due to torrential rains in Škofja Loka of Slovenia.

Peste 20.000 de gospodării au rămas fără curent electric, conform .

Ministrul Apărării a anunţat că armata este gata să intervină în sprijinul sinistraţilor, dacă va fi nevoie.

Pentru a preveni posibilele tragedii, .

În următoarele ore sunt așteptate inundaţii pe cursurile râurilor Krka, Sava, Drava şi Dravinja, unele debite de apă înregistrând volume record, potrivit hidrologilor. Zonele puternic calamitate sunt cele din regiunile Koroška şi Valea Saviniei de Sus, la sud de Celje.

În cursul nopţii de 4 spre 5 august 2023 sunt aşteptate inundaţii, cu deosebire în regiunile sud-estice (Kočevje, de-a lungul râului Kolpa, şi Bela Krajna), dar şi regiunea centrală Savinja şi în zona Celje. De asemenea, sunt afectate comunicaţiile în acele zone. Au fost raportate şi câteva pierderi de vieţi omeneşti în zonele puternic inundate, potrivit unui comunicat MAE.

Planul Naţional de Protecţie şi Salvare a fost activat de autoritățile slovene în caz de inundații, pentru că a fost anunțată o avertizare severă pentru cetăţeni de a nu se deplasa în zonele puternic afectate şi a permite echipelor de salvare să-şi desfăşoare operaţiunile în zonele calamitate.

Camps are death traps during severe weather … Camp Menina, north after today. On a positive note, everyone was evacuated in time. Report: M.A. /

— Jure Atanackov (@JAtanackov)