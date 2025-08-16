B1 Inregistrari!
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii

Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii

George Lupu
16 aug. 2025, 20:25
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii
Sursa foto: Pixabay / @Jackdrafahl

Uraganul Erin, primul din actualul sezon al uraganelor în Atlantic, s-a intensificat rapid și a ajuns la categoria 4, devenind o furtună extrem de periculoasă, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA (NHC).

Cuprins

  • Cât de periculos este uraganul Erin
  • Care sunt zonele afectate
  • Dimensiunile uraganului s-ar putea tripla

Cât de periculos este uraganul Erin

În prezent, uraganul se află la aproximativ 193 de kilometri nord-est de insula Anguilla, cu rafale de vânt care ating viteze de până la 233 km/h.

Specialiștii avertizează că valurile generate de uraganul Erin vor afecta în acest weekend nordul insulelor Leeward, Insulele Virgine, Puerto Rico, Hispaniola și arhipelagul Turks și Caicos. La începutul săptămânii viitoare, zonele vizate vor fi Bahamas, Bermuda și coasta de est a Statelor Unite.

De asemenea, furtuna va aduce ploi torențiale duminică în Insulele Leeward, Virgine și Puerto Rico, crescând riscul de inundații și alunecări de teren.

Mike Brennen, directorul Centrului Național pentru Uragane din Miami, a declarat că uraganul Erin s-a transformat rapid într-un „uragan foarte puternic”, trecând de la vânturi maxime susținute de 160 km/h la 257 km/h în doar nouă ore.

„Ne așteptăm să vedem intensitatea maximă a lui Erin aici relativ curând”, a spus Brennan într-un briefing online.

Care sunt zonele afectate

Primul uragan atlantic din 2025, Erin a trecut de la o furtună tropicală la un uragan de categoria 5 în doar 24 de ore. Până sâmbătă dimineața târziu, vânturile sale maxime susținute s-au dublat, ajungând la 255 km/h.

La 9 luni după uraganul Helene, deficitul de alimente este încă real în vestul Carolinei de Nord

Uraganul a fost localizat la 170 de kilometri nord de Anguilla sâmbătă, în jurul orei 11:00, deplasându-se spre vest cu 28 km/h. Centrul furtunii era prevăzut să rămână pe mare, trecând la nord de Puerto Rico și Insulele Virgine.

Erin a fost suficient de aproape pentru a afecta insulele din apropiere. Au fost emise alerte de furtună tropicală pentru St. Martin, St. Barts și St. Maarten. Centrul pentru Uragane a avertizat că ploile abundente din unele zone ar putea declanșa inundații fulgerătoare, alunecări de teren și alunecări de noroi, porivit npr.org.

Dimensiunile uraganului s-ar putea tripla

Rafale de vânt cu forța furtunii tropicale sunt posibile în Insulele Turks și Caicos și în sud-estul Bahamas.

Deși este compact ca dimensiuni, cu vânturi cu forța uraganului care se extind pe 45 km de centrul său, Centrul pentru Uragane a declarat că Erin este de așteptat să se dubleze sau chiar să se tripleze ca dimensiuni în următoarele zile. Asta înseamnă că uraganul ar putea crea curenți puternici de valuri în largul unor părți ale Coastei de Est a SUA mai târziu în cursul săptămânii, chiar dacă se prognozează că uraganul va rămâne departe de larg.

Zonele proeminente de coastă ale SUA – cum ar fi Outer Banks din Carolina de Nord, Long Island, New York și Cape Cod, Massachusetts – se confruntă cu un risc mai mare de furtună tropicală directă și potențial severă sau uragan decât o mare parte din coastele Atlanticului de Sud, Atlanticului de Mijloc și nordului Noii Anglii, a declarat AccuWeather.

