„Următoarele ore nu vor arăta bine”. Fost militar în armata Israelului, despre ce va urma să se întâmple după invazia terestră, în Fâșia Gaza (VIDEO)

David Maxim, fost militar în armata Israelului, a avut o intervenție în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, unde a vorbit despre ce va urma să se întâmple acolo, în următoarele ore, imediat după ce va avea loc invazia terestră a forțelor armate, în Fâșia Gaza.

“Următoarele ore nu vor arăta bine, nu vor arăta plăcut, dar cred că vor arăta un pic mai organizat decât ce s-a întâmplat în sâmbăta neagră, în kibbutz-urile din jurul bandei Gaza, pentru că acolo va fi vorba de un conflict dus de niște militari ai unei armate regulate, care are etică și care are niște reguli pe care le urmează, spre deosebire de o bandă de scelerați, ucigași de copii, femei, bărbați, neajutorați. Deci nu cred că imaginile vor fi mai groaznice decât ceea ce am văzut acum două săptămâni.

Înțeleg ideea în care oamenilor le e teamă de această intrare, care ar putea să degenereze. Ceea ce pot să vă spun este că senzația pe care o dau soldații, cei 300.000 care se află acum pe marginea bandei Gaza, așteptând să intre, nu este de ură, este de determinare de a supraviețui ca neam, nu din ură se intră în Gaza, ci pentru că Hamas-ul prezintă deja un pericol pentru integritatea statului Israel, prezintă deja prin implicațiile sale mondiale o altă amenințare mult mai mare. Orele următoare vor arăta ca orice teatru de luptă, dar un teatru de luptă unde există reguli, nu în teatrul de luptă împotriva civililor. Armata israeliană nu intră în Gaza contra palestinienilor, ci contra Hamas. Asta s-a spus clar. Nu cred că a existat vreo apariție la televizor, a unui comandant militar sau al unui om politic, care nu a specificat clar că intrarea în Gaza este împotriva Hamas-ului și pentru a ne aduce cei 206 răpiți acasă.”

Fostul militar a vorbit și despre civilii răpiți, care ar fi încă în viață.

„O parte din ei sunt sigur în viață, o parte din ei nu. Am foarte mare încredere în sistemele israeliene, care sunt puse în mișcare acum exact pentru a-i căuta, care nu au altă țintă decât a-i căuta și de a afla cât mai multe despre ei. Am foarte mare încredere în sistemele israeliene și în ceea ce spun ei, pentru că știu că fiecare lucru pe care îl vor spune este controlat, verificat și, apropo, întâi și întâi, anunțat familiile lor, pentru că ei au dreptul să știe primii. Probabil că mulți dintre ei sunt încă în viață. Sper să fie toți. Și sper să-i aducem pe toți acasă, este misiunea noastră.”