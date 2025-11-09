Valurile uriașe au provocat haos în Tenerife. Situația a fost deosebit de gravă în orașul Puerto de la Cruz, acolo unde 3 persoane și-au pierdut viața și alte 9 au fost rănite în furtună.

Ce a cauzat valurile uriașe din Tenerife

Tenerife aparține de arhipelagul spaniol Insulele Canare, situat în Oceanul Atlantic. Toamna și iarna, coastele de vest și de nord ale insulelor sunt adesea lovite de valuri foarte mari cauzate de furtunile din Atlantic.

Valurile uriașe și extrem de puternice se sparg în jurul insulelor foarte apropiate de coastă, iar forța cu care lovesc uscatul este greu de înfruntat. Consecințele pot fi devastatoare pentru persoanele care se află pe promenade sau pe digul vreunui port, potrivit .

Serviciul național de meteorologie publică în mod regulat avertismente despre astfel de valuri, cu toate acestea, pot apărea și foarte brusc, iar oamenii să nu primească niciun fel de avertisment.

Câte victime au făcut valurile din Tenerife

Tenerife este puternic afectată de valurile puternice care lovesc coasta insulei. De departe, cel mai afectat oraș este Puerto de la Cruz. Doar în cursul zilei de sâmbătă, în acest oraș au fost ucise de valurile puternice trei persoane și alte 9 au fost rănite.

Zece persoane au fost trase în mare de două valuri care au lovit uscatul, a informat biroul de presă al guvernului regional. Din cele 10 victime, nouă au fost rănite, unele grav, și transportate la spital, iar o femeie a decedat. Aceasta din urmă nu a răspuns manevrelor de resuscitare ale paramedicilor aflați la fața locului.

Ulterior, alte două persoane au fost recuperate moarte din apa din jurul insulei Tenerife, în timpul furtunii.

Un accident similar a avut loc și în orașul Playa del Roque de Las Bodegas, în partea de nord a . Cinci persoane au fost duse la spital cu răni moderate, iar o a șasea a fost tratată la fața locului.