Vicepreședintele SUA, JD Vance, un nou atac la adresa României: Prietenia se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul

Vicepreședintele american a avut o nouă reacție cu privire la din România. Aceasta este a doua oară când critică faptul că a fost anulat scrutinul.

JD Vance a precizat nu poți avea valori democratice comune cu Statele Unite dacă “anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul”.

Vance a susținut declarațiile într-un discurs la conferința conservatorilor americani CPAC.

“Nu ai valori comune (cu SUA, n.r.) dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul, și asta s-a întâmplat în România”, a spus el, potrivit .

Practic, JD Vance a atacat Europa și SUA sub administrația Biden pentru că au lăsat „migranți străini să intre în țările lor”.

“Nu putem reconstrui Statele Unite ale Americii sau Europa lăsând milioane și milioane de migranți ilegali clandestini nedeclarați să intre în țara noastră. Acest lucru trebuie să înceteze. Slavă Domnului că s-a oprit aici, dar trebuie să se oprească” și în Europa, a acuzat el.

De asemenea, a venit cu acuzații la adresa Europei și Germaniei, în special, pentru ceea ce a susținut că sunt restricții asupra libertății de exprimare.

“Evident, vom continua să avem alianțe importante cu Europa, dar cred cu adevărat că puterea acestor alianțe va depinde de modul în care ne îndreptăm societățile în direcția corectă.

Gândiți-vă la acest lucru. Întreaga apărare a Germaniei este subvenționată de contribuabilul american. Există mii și mii de soldați americani în Germania astăzi. Credeți că contribuabilul american va tolera acest lucru dacă veți fi aruncat în închisoare în Germania pentru că ați postat un tweet răutăcios?”, a mai adăugat Vance.

Aceste acuzații le face cu doar trei zile înainte să aibă loc alegerile federale germane.

