VIDEO: Cinci membri ai echipajului unui superiaht scufundat în Italia, salvați de o navă militară românească

Un yacht sub pavilionul Insulelor Cayman, ce naviga de la Gallipoli la Milazzo, s-a scufundat în jurul orei 13.00, în Golful Squillace, la aproximativ nouă mile nautice d , potrivit .

Superiahtul „My Saga” avea o lungime de aproximativ 40 de metri şi era manevrat de un echipaj italian.

În zonă au fost trimise o navă de patrulare românească, în numele agenției Frontex, și o navă de patrulare CP 321 din Crotone.

Primii patru pasageri și un membru al echipajului au fost imediat recuperaţi la bordul salvatorilor români și duși în portul Catanzaro.

În zori, remorcherul Alessandro Secondo din Crotone a remorcat My Saga , singurul port în care nava ar fi putut intra; din cauza condițiilor meteorologice și a înclinării constante a iahtului, acesta s-a scufundat.

My Saga a fost construită în Italia, în 2007, sub marca Monaco Yachting & Technologies sub numele de Yuko.