David Popovici, mesaj emoționant după performanţa de la Roma. Sportivul român, lăudat la superlativ în presa italiană: „David Popovici nu e om, e de pe altă planetă!”

David Popovici a postat un mesaj motivaţional în social media după ce a câştigat sâmbătă titlul european la 100 m liber, la nataţie, doborând şi recordul mondial.

Mesajul postat de David Popovici

“100m liber – 46.86 WR. „Success comes from knowing that you did your best to become the best that you are capable of becoming.”

ROMÂNIA”, este mesajul lui Popovici, postat pe Facebook.

„Succesul vine din faptul că ştii că ai făcut tot ce ai putut pentru a deveni cel mai bun eşti capabil să devii” este de fapt un citat atribuit unui fost antrenor american de baschet, John Robert Wooden, care a decedat în 2010.

David Popovici (17 ani) a obținut medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma. Sportivul a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 46,86 secunde.

Sportivul român, lăudat în presa italiană

Italienii de la Ora Sport nu s-au ferit de cuvinte: „David Popovici nu e om, e de pe altă planetă! A bătut recordul mondial la 100 de metri după 13 ani”.

Gazzetta dello Sport, cea mai importantă publicație din Italia, i-a dedicat un articol separat, poziționat în prima parte a site-ului. Are titlul „Cine e David Popovici, noul rege al probei de 100 de metri”, iar în el este prezentată filosofia de viață a fenomenului natației.

Și francezii de la L’Équipe au fost impresionați de performanță și i-au dedicat un material amplu: „David Popovici a bătut recordul lui Cesar Cielo”.

David Popovici a stabilit un nou record mondial

David Popovici cu 5 sutimi, având un timp de 46.86. Pe locul doi s-a clasat sportivul maghiar, Kristof Milak, iar pe 3, Alessandro Miressi.

Francezii de la L’Équipe au fost impresionați de performanță și i-au dedicat un material amplu: „David Popovici a bătut recordul lui Cesar Cielo”.

David Popovici a devenit al 4-lea cel mai rapid om din istorie la 100 m liber, după legendarii Cesar Cielo, Alain Bernard și Caleb Dressel. Primii doi au obținut timpii respectivi pe vremea când costumele poliuretane erau permise în natație. Așadar, David Popovici este al doilea cel mai rapid înotător din istorie în era costumelor textile.