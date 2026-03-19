Viktor Orban nu renunță la blocarea împrumutului pe care intenționează să-l acorde Ucrainei. Liderii europeni nu au reușit să-l determine să-și schimbe punctul de vedere.

Viktor Orban nu renunță la blocaj

Liderii UE prezenţi la de la Bruxelles nu au reuşit să îl convingă pe să renunţe la blocarea acordării unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Informația a fost confirmată de mai multe oficialități europene, citate de Reuters.

„Ei au încercat. Au eşuat”, a spus un oficial european legat de demersurile de a-l convinge pe Viktor Orban să renunţe la poziția sa.

Uniunea Europeană a convenit încă din decembrie să acorde un împrumut Ucrainei, însă premierul maghiar, un politician pro-putinist și anti-european s-a opus. El a blocat acordarea creditului sub pretextul disputei privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Această atitudine i-a iritat pe liderii UE deoarece Kievul are nevoie de finanțare urgentă. Altfel, Ucraina va rămâne fără fondurile necesare.

„A fost intens, o mare presiune asupra lui Orban ca deciziile (summitului UE) să fie respectate de toţi”, a spus un alt responsabil după discuţia despre împrumutul pentru Kiev.

Liderii europeni furioși pe atitudinea Budapestei

Mai mulți oficiali europeni s-au arătat nemulțumiți și iritați de atitudinea lui Viktor Orban. Potrivit unui alt oficial, din ce în ce mai multă lume este furioasă pe blocajele pe care le provoacă Budapesta în luarea deciziilor europene.

„Trebuie să fim clari: veto-ul Ungariei este inacceptabil, sprijinul suplimentar pentru Ucraina trebuie să fie livrat cât mai rapid posibil”, a declarat premierul olandez Rob Jetten.

Orban este un susținător al politicii imperialiste a lui Vladimir Putin și un aliat naţionalist al lui Donald Trump. De-a ungul vremii a făcut în multe rânduri opinie separată față de ceilalți lideri ai blocului comunitar. Până acum, însă, nu a revenit niciodată asupra unui acord deja convenit, au explicat diplomaţi europeni.

„El foloseşte Ucraina ca armă în campania sa electorală şi asta nu e bine”, a afirmat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, referindu-se la alegerile parlamentare ungare din 12 aprilie.

Viktor Orban, destabilizează UE pentru Putin

Premoerul maghiar a spus joi dimineaţă că va bloca împrumutul european pentru până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba. Viktor Orban blochează împrumutul pentru Kiev de la sfârşitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului rusesc a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei Drujba.

Ucraina a precizat că reparațiile la conducta Drujba ar putea dura o perioadă mai lungă. Fără să țină cont de aceste explicații, Orban face jocul Rusiei și acuză Kievul că opreşte tranzitul pentru a influenţa campania dinaintea alegerilor din Ungaria pe 12 aprilie.

Guvernul ucrainean cheltuie cea mai mare parte a veniturilor bugetare pentru apărarea împotriva Rusiei. Din acest motiv depinde de ajutorul financiar extern pentru a putea plăti pensiile, salariile din sectorul public şi alte cheltuieli sociale.

„Aceşti bani nu înseamnă caritate; aceasta este o investiţie în contracararea agresiunii ruse şi în menţinerea păcii în Europa”, a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiha pe platforma X.