Viktor Orban, duce conflictul cu Kievul la extrem. Parlamentul maghiar a votat pentru respingerea aderării Ucrainei la UE

Viktor Orban, duce conflictul cu Kievul la extrem. Parlamentul maghiar a votat pentru respingerea aderării Ucrainei la UE

Adrian Teampău
10 mart. 2026, 14:52
Premierul Ungariei, Viktor Orban, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Inquam Photos / Raul Stef
Cuprins
  1. Viktor Orban duce conflictul cu Ucraina la extrem
  2. Moțiunea oficializează disputa cu Ucraina
  3. Viktor Orban vrea să câștige alegerile cu ajutorul Rusiei

Viktor Orban duce conflictul cu Kievul la extrem. Refuzul lui Volodimir Zelenski de a permite reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Druja provoacă iritarea premierului pro-putinist de la Budapesta.

Viktor Orban duce conflictul cu Ucraina la extrem

Parlamentul Ungariei, dominat de FIDESZ, a adoptat marţi o moţiune prin care se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. De asemenea, la inițiativa lui Viktor Orban, gruparea majoritară s-a opus alocării de noi ajutoare militare pentru Kiev. Parlamentarii se mai opun, în moțiunea adoptată, transformării UE într-o alianţă militară şi oricăror măsuri care pot submina suveranitatea statelor membre, transmite MTI.

În favoarea textului au votat 142 de deputaţi, împotrivă – 28, iar patru s-au abţinut. Moţiunea susțne că liderii UE iau decizii care duc la escaladarea tensiunilor şi riscă să antreneze Europa în război. Este teoria pe care Orban o vântură de la începutul războiului din Ucraina, căutând să împiedice ajutoarele acordat Kievului.

Încă de la începutul acestui conflict, Orban a susținut oprirea ajutorului militar pentru Ucraina și capitularea acestei țări în fața Rusiei. Scopul ascuns ar fi fost acela legat de preluarea unor teritori ucrainene, la o eventuală împărțire a teritoriului ucrainean.

De altfel, apropiat al dictatorului Vladimir Putin, el face tot ce poate pentru a sabota deciziile Uniunii Europene. Noul demers se înscrie în acest context. Moțiune prin care aderarea Ucrainei la Uniune este respinsă explicit este motivată de faptul că aderarea unui stat aflat în război ar implica UE în conflict. În plus, spune moțiunea, Ucraina nu satisface criteriile pentru aderare.

Moțiunea oficializează disputa cu Ucraina

Parlamentul maghiar cere guvernului condus de Viktor Orban să evite contribuţiile la negocierile de aderare cu Ucraina. De asemenea, cere să refuze  orice ajutor financiar sau militar pentru Kiev şi să împiedice intrarea Ungariei sau a UE în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Deputaţii subliniază că UE a alocat deja Ucrainei 193,3 miliarde de euro de la începutul războiului. Suma este de trei ori mai mare decât a primit net Ungaria de la aderarea la UE. Mai mult, susține Bruxellesul intenţionează să mai acorde Kievului în 2026-2027 un împrumut de 90 de miliarde de euro. Acești bani, susține parlamentul maghiar, nu vor fi restituiți decât din eventuale despăgubiri post-conflict din partea Rusiei.

Legislativul de la Budapesta avertizează că Ucraina ar putea primi peste 360 de miliarde de euro din următorul buget pe şapte ani al UE. Această sumă ar putea fi acoperită prin reducerea subvenţiilor pentru coeziune şi agricultură. Moţiunea consemnează că Ucraina a cerut 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucţie şi 700 de miliarde pentru cheltuielile militare pe următorul deceniu.

Viktor Orban vrea să câștige alegerile cu ajutorul Rusiei

Aeastă moțiune, care indiret face jocurile Rusiei lui Vladimir Putin, nu vine întâmplător. Există mai multe informații din spațiul pubic maghiar conform cărora Rusia se implică, de partea lui Viktor Orban și FIDESZ. în alegerile programate în luna aprilie. Liderul Opoziției, Peter Magyar susține că serviciile speciale rusești acționează pentru influențarea rezultatelor, așa cum au făcut și în Moldova.

De altfel, Orban se bazează mai puțin pe voturile alegătorilor din Ungaria cât pe cele din Diaspora. UDMR, partid aflat la putere în România este aliat cu FIDESZ de mulți ani. Iar Kelemen Hunor, care în România joacă rolul politicianului democrat, și-a exprimat oficial susținerea pentru prelungirea puterii anti-europene și pro-ruse de la Budapesta.

El a obținut de la Ilie Bolojan, în această iarnă, reducerea taxelor și impozitelor locale, pe fondul protestelor din comunitățile maghiare din Transilvania. Kelemen Hunor a cerut revenirea asupra taxării de teamă că protestele cetățenilor maghiari vor periclita victoria partidului lui Orban în Ardeal. Iar premierul a cedat în fața acestei cereri, lucru pe care nu l-a făcut anterior, la protestele cetățenilor români.

