Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel

Vizită surpriză în România! , Petr Pavel, este recunoscut nu doar ca lider politic, ci și pentru pasiunea sa pentru . Această pasiune l-a adus zilele acestea în România, într-o vacanță discretă.

Cuprins:

Cum călătorește președintele Cehiei prin România

Unde a fost surprins Petr Pavel în vacanță

Ce au relatat martorii din Craiova

Cât mai durează vacanța liderului ceh în România

Cum călătorește președintele Cehiei prin România

Oficialul ceh a ales să descopere frumusețile țării pe două roți, fiind însoțit de garda sa personală, dar și de echipe de protecție românești, conform protocolului pentru vizitele șefilor de stat.

Unde a fost surprins Petr Pavel în vacanță

După ce a traversat Moldova și Ardealul, președintele ceh a ajuns în Oltenia. El a fost zărit pe străzile din Craiova, într-o zonă centrală, în apropiere de Parcul „Nicolae Romanescu”, potrivit .

Ce au relatat martorii din Craiova

Un român a povestit pe platforma X momentul în care l-a văzut pe liderul ceh:

„Aia de lângă el sunt un translator (presupun eu, domnul cu părul lung) și dispozitivul de securitate. Strada nu e deloc pustie, e o zonă de case aproape de centru Craiovei. Domnul Pavel se deplasa dinspre centrul Craiovei spre parcul N. Romanescu. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță. L-am văzut (și nu mi-a venit să cred) pur și simplu pentru că trecea prin fața casei în care locuiesc. În mână are un aparat de fotografiat”, a scris acesta.

Discret, Petr Pavel a fost, în weekend-ul trecut în România. Mai exact, în Craiova. — 🇷🇴 doratul – little bastard 🇺🇦 (@dorulets)

Cât mai durează vacanța liderului ceh în România

Potrivit surselor, vacanța sa se apropie de final. În una-două zile, Petr Pavel în vacanță în România va deveni doar o amintire, deoarece președintele Cehiei urmează să părăsească țara.