B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel

Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel

Ana Maria
08 sept. 2025, 15:03
Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
Petr Pavel, președintele Cehiei Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Vizită surpriză în România! Președintele Cehiei, Petr Pavel, este recunoscut nu doar ca lider politic, ci și pentru pasiunea sa pentru motociclete. Această pasiune l-a adus zilele acestea în România, într-o vacanță discretă.

Cuprins:

  • Cum călătorește președintele Cehiei prin România
  • Unde a fost surprins Petr Pavel în vacanță
  • Ce au relatat martorii din Craiova
  • Cât mai durează vacanța liderului ceh în România

Cum călătorește președintele Cehiei prin România

Oficialul ceh a ales să descopere frumusețile țării pe două roți, fiind însoțit de garda sa personală, dar și de echipe de protecție românești, conform protocolului pentru vizitele șefilor de stat.

Unde a fost surprins Petr Pavel în vacanță

După ce a traversat Moldova și Ardealul, președintele ceh a ajuns în Oltenia. El a fost zărit pe străzile din Craiova, într-o zonă centrală, în apropiere de Parcul „Nicolae Romanescu”, potrivit Știripesurse.

Ce au relatat martorii din Craiova

Un român a povestit pe platforma X momentul în care l-a văzut pe liderul ceh:

„Aia de lângă el sunt un translator (presupun eu, domnul cu părul lung) și dispozitivul de securitate. Strada nu e deloc pustie, e o zonă de case aproape de centru Craiovei. Domnul Pavel se deplasa dinspre centrul Craiovei spre parcul N. Romanescu. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță. L-am văzut (și nu mi-a venit să cred) pur și simplu pentru că trecea prin fața casei în care locuiesc. În mână are un aparat de fotografiat”, a scris acesta.

Cât mai durează vacanța liderului ceh în România

Potrivit surselor, vacanța sa se apropie de final. În una-două zile, Petr Pavel în vacanță în România va deveni doar o amintire, deoarece președintele Cehiei urmează să părăsească țara.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
Externe
Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
Externe
Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
Externe
Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Externe
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Dispariție misterioasă: Un tânăr care călătorea în jurul lumii e de negăsit. Iahtul său a fost văzut în larg, dar la bord nu mai era decât câinele lui
Externe
Dispariție misterioasă: Un tânăr care călătorea în jurul lumii e de negăsit. Iahtul său a fost văzut în larg, dar la bord nu mai era decât câinele lui
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Externe
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Externe
Un pasager beat ar fi încercat să deschidă ușile avionului, în timp ce acesta se afla în aer
Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
Externe
Atac armat la Ierusalim. Autoritățile israeliene au numărat 15 răniți
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Externe
Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
Ultima oră
15:29 - Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
15:28 - Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
15:24 - Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
15:05 - David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
15:00 - Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
14:59 - Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
14:55 - Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
14:36 - Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
14:34 - Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
14:32 - Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus