Vladimir Putin, cu cărțile pe masă. Ce efecte adverse a avut după ce s-a vaccinat anti-COVID-19

Vladimir Putin este unul dintre primii președinți ai lumii care s-a vaccinat anti-COVID-19. Liderului de la Kremlin i-a fost administrat un ser rusesc, despre care nu a oferit prea multe informații. În schimb, Putin a dezvăluit ce efecte adverse a avut după ce a fost vaccinat împotriva SARS-COV-2.

Președintele de la Moscova a avut o mică inflamație a brațului și o creștere a temperaturii după vaccinarea anti-COVID-19.

„După prima doză nu am simţit nimic, doar o mică inflamare a braţului, după vreo patru ore. A doua doză am făcut-o la ora 12 AM, iar la ora 12 PM mi-am luat temperatura şi aveam 37,2 C. Când m-am trezit, aveam 36,6. După câteva zile, mi-au analizat sângele şi au găsit un nivel ridicat de anticorpi”, a declarat Vladimir Putin, potrivit The Moscow Times.

De ce nu a anunțat de la bun început Vladimir Putin numele vaccinului anti-COVID-19 care i-a fost administrat

Vladimir Putin a explicat că nu a dorit să promoveze vaccinul care i-a fost administrat pentru că astfel, ar fi favorizat un anumit producător local, în detrimentul altuia. Astfel, decizia președintelui a ținut mai degrabă de fair-play, în condițiile în care Rusia a dezvoltat patru vaccinuri anti-COVID-19.

„Nu am vrut să creez un avantaj pentru niciunul dintre ele. L-am făcut pe acela care mi-a luat mai puţin timp şi care are mai puţine efecte secundare”, a mai transmis președintele rus, potrivit sursei citate.

Declarațiile au fost făcute de către Vladimir Putin miercuri, 30 iunie, când a și anunțat că Sputnik V a fost serul pe care l-a primit.