Volodimir Zelenski: Întreaga lume trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească arme nucleare (VIDEO)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că toate țările lumii ar trebui să fie pregătite pentru posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească armament nuclear tactic în războiul declanșat de ruși în țara sa.

Într-un interviu acordat , liderul de la Kiev a susținut că Putin n-ar avea nicio reținere să folosească arme chimice sau nucleare și asta deoarece viața oamenilor nu are nicio valoare pentru el.

„Nu doar eu, ci toată lumea, toate ţările lumiitrebuie să fie îngrijorate, pentru că poate să nu fie o informaţie reală, dar poate fi adevărul”, a susținut Volodimir Zeleneski, în limba engleză.

Acesta a precizat că rușii ar putea folosi și armament chimic în Ucraina deoarece „pentru ei, viaţa poporului (ucrainean nu înseamnă) nimic”.

Zelenski a insistat că asta nu e o problemă a Ucrainei, ci a întregii lumi, dar „să nu ne fie frică, ci să fim pregătiţi”.

CNN’s Jake Tapper sits down for an exclusive interview with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the presidential palace in Kyiv

— CNN (@CNN)