Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat asupra unei clarificări mai mari cu privire la cum ar arăta „garanțiile de securitate” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace, la conferința de presă de la Bruxelles.

Ce spune Volodimir Zelenski despre garanțiile de securitate

Președintele ucrainean respinge cerința lui Vladimir Putin

„Ceea ce a spus președintele Trump despre garanțiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia (președintelui rus Vladimir) Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanție de securitate”, a declarat Zelenski alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderul ucrainean a enumerat mai multe necunoscute cu privire la potențialul acord, inclusiv „dacă există «trupe la sol», dacă există protecție ca în alte țări, pe cer, știți ce vreau să spun”.

„Vrem cu adevărat să primim un răspuns la aceste întrebări pentru a înțelege ce sunt garanțiile de securitate”, a adăugat el, potrivit .

Zelenski i-a mulțumit ulterior lui von der Leyen pentru sprijinul acordat Ucrainei de către Europa în urma conferinței de presă.

„Am convenit asupra necesității unui armistițiu pentru măsuri diplomatice ulterioare, garanții de securitate eficiente pentru Ucraina și presiune continuă asupra sancțiunilor Rusiei pentru a-i limita potențialul viitor”, a postat Zelenski pe X.

Trimisul SUA, Steve Witkoff, a declarat pentru CNN că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să permită o prevedere de apărare colectivă pentru Ucraina într-un viitor acord de pace.

Witkoff a spus că această clauză – similară “Articolului 5” din NATO, conform căruia un atac împotriva uneia este un atac împotriva tuturor – a fost o soluție la insistența Rusiei ca Ucraina să nu poată niciodată adera la NATO.

Președintele SUA a respins anterior apelurile frecvente ale Kievului la garanții de securitate.

Volodimir Zelenski, vorbind duminică la Bruxelles, a declarat că actualele linii ale frontului în războiul țării sale împotriva Rusiei ar trebui să fie baza discuțiilor de pace.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe acolo unde se află acum linia frontului”, a spus Zelenski, adăugând că liderii europeni susțin această decizie.

Zelenski a vorbit înainte de o întâlnire virtuală cu liderii europeni și înainte de a călători la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump în urma liderului american cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska, vineri.

Zelenski și-a reiterat poziția conform căreia este necesar să se stabilească un armistițiu pentru a negocia apoi un acord final, potrivit .

„Este important ca Washingtonul să fie alături de noi”, a declarat liderul ucrainean. El va fi însoțit de mai mulți aliați europeni pentru discuțiile de luni cu Trump.

Zelenski a declarat că Ucraina nu cunoaște încă toate cerințele formulate de Putin la întâlnirea cu Trump de vineri, adăugând că va dura mult timp pentru a le analiza – și că acest lucru nu este posibil sub „presiunea armelor”.

Președintele rus Vladimir Putin cererile pentru „schimb de teritorii” cu Ucraina în timpul summitului său de aproape trei ore cu președintele american Donald Trump de vineri, inclusiv insistența sa ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas din estul Ucrainei, potrivit unor oficiali europeni familiarizați cu relatările lui Trump despre întâlnire transmise omologilor săi ulterior.