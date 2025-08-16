Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat cererile pentru „schimb de teritorii” cu Ucraina în timpul summitului său de aproape trei ore cu președintele american Donald Trump de vineri, inclusiv insistența sa ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas din estul Ucrainei, potrivit unor oficiali europeni familiarizați cu relatările lui Trump despre întâlnire transmise omologilor săi ulterior.

Putin a declarat, în schimb, că ar fi dispus să înghețe liniile frontului actuale din restul Ucrainei – în regiunile Herson și Zaporojie – și să accepte promisiunea de a nu mai ataca Ucraina sau alte națiuni europene, potrivit .

Dar nu a dat înapoi de la cererea de a elimina ceea ce Rusia numește „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina – cod pentru reducerea dimensiunii armatei Kievului, abandonarea aspirațiilor sale de a adera la NATO și de a deveni un stat neutru.

Detaliile condițiilor impuse de Putin au ieșit la iveală când Trump i-a informat pe liderii europeni despre discuții, la întoarcerea sa la Washington în această dimineață.

Trump a declarat că este convins că se poate ajunge rapid la un acord dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de Putin și că va discuta această chestiune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, au declarat oficialii.

Liderii europeni au mai spus că Trump și-a exprimat deschiderea față de oferirea de garanții de securitate americane Ucrainei odată ce războiul se va termina, deși detaliile a ceea ce este dispus să ofere rămân neclare.

Per total, relatarea de către Trump a întâlnirii a oferit puțin optimism în rândul oficialilor europeni, deși răspunsurile publice ale liderilor la summit au fost calibrate pentru a evita contrazicerea lui Trump.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la detaliile summitului dintre Trump și Putin, iar Trump a declarat într-un interviu că preferă să păstreze detaliile întâlnirii private.