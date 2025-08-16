B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru

Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru

George Lupu
17 aug. 2025, 00:09
Donald Trump le-a spus liderilor europeni că Vladimir Putin vrea întreaga regiune Donbas în schimbul sfârșitului războiului / Putin solicită ca Ucraina să își reducă semnificativ armata și să devină un stat neutru
Sursa foto: Hepta - DPA Images

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat cererile pentru „schimb de teritorii” cu Ucraina în timpul summitului său de aproape trei ore cu președintele american Donald Trump de vineri, inclusiv insistența sa ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas din estul Ucrainei, potrivit unor oficiali europeni familiarizați cu relatările lui Trump despre întâlnire transmise omologilor săi ulterior.

Cuprins

  • Care sunt solicitările lui Vladimir Putin
  • Cum au primit liderii europeni oferta lui Putin

Care sunt solicitările lui Vladimir Putin

Putin a declarat, în schimb, că ar fi dispus să înghețe liniile frontului actuale din restul Ucrainei – în regiunile Herson și Zaporojie – și să accepte promisiunea de a nu mai ataca Ucraina sau alte națiuni europene, potrivit CNN.

Dar nu a dat înapoi de la cererea de a elimina ceea ce Rusia numește „cauzele profunde” ale războiului din Ucraina – cod pentru reducerea dimensiunii armatei Kievului, abandonarea aspirațiilor sale de a adera la NATO și de a deveni un stat neutru.

Detaliile condițiilor impuse de Putin au ieșit la iveală când Trump i-a informat pe liderii europeni despre discuții, la întoarcerea sa la Washington în această dimineață.

Trump a declarat că este convins că se poate ajunge rapid la un acord dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de Putin și că va discuta această chestiune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, au declarat oficialii.

Liderii europeni au mai spus că Trump și-a exprimat deschiderea față de oferirea de garanții de securitate americane Ucrainei odată ce războiul se va termina, deși detaliile a ceea ce este dispus să ofere rămân neclare.

Cum au primit liderii europeni oferta lui Putin

Per total, relatarea de către Trump a întâlnirii a oferit puțin optimism în rândul oficialilor europeni, deși răspunsurile publice ale liderilor la summit au fost calibrate pentru a evita contrazicerea lui Trump.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la detaliile summitului dintre Trump și Putin, iar Trump a declarat într-un interviu că preferă să păstreze detaliile întâlnirii private.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa
Externe
Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa
Arnold Schwarzenegger dă de pământ cu Donald Trump. „Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf”/ Clipul a redevenit viral (VIDEO)
Externe
Arnold Schwarzenegger dă de pământ cu Donald Trump. „Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf”/ Clipul a redevenit viral (VIDEO)
Logan revine pe piață sub un nou nume: Pars Nova. Prima generație a modelului va fi produsă în Iran
Externe
Logan revine pe piață sub un nou nume: Pars Nova. Prima generație a modelului va fi produsă în Iran
Oana Ţoiu anunță că președintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei de Voinţă”
Externe
Oana Ţoiu anunță că președintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei de Voinţă”
Nicușor Dan: „Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue”
Externe
Nicușor Dan: „Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue”
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii
Externe
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii
Reacția investitorilor la summitul Trump-Putin: „Prețurile petrolului rămân la niveluri scăzute”
Externe
Reacția investitorilor la summitul Trump-Putin: „Prețurile petrolului rămân la niveluri scăzute”
Zelenski după discuția cu Trump: „Pacea trebuie să fie reală și de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile rusești”
Externe
Zelenski după discuția cu Trump: „Pacea trebuie să fie reală și de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile rusești”
Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
Externe
Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
Externe
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
Ultima oră
23:33 - Cancelarul Merz propune ca viitoarea întâlnire Putin – Zelenski să aibă loc în Europa
23:03 - Arnold Schwarzenegger dă de pământ cu Donald Trump. „Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf”/ Clipul a redevenit viral (VIDEO)
22:19 - Logan revine pe piață sub un nou nume: Pars Nova. Prima generație a modelului va fi produsă în Iran
21:41 - Oana Ţoiu anunță că președintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei de Voinţă”
20:55 - Nicușor Dan: „Trump trebuie să pună presiune pe Rusia pentru ca negocierile de pace să continue”
20:25 - Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii
19:38 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 17 – 23 august: Nativii Berbec se află sub steaua ascensiunii și sub steaua longevității (VIDEO)
18:22 - Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: „Eram fericiți împreună…”
17:42 - Reacția investitorilor la summitul Trump-Putin: „Prețurile petrolului rămân la niveluri scăzute”
17:08 - Dezvăluiri incredibile făcute de Mihaela Bilic. Ce conține, de fapt, laptele pe bază de plante