Acasa » Externe » Voluntarii care caută morții războiului din Ucraina: „Naționalitatea nu contează”/ „Toate sufletele sunt la fel”

Voluntarii care caută morții războiului din Ucraina: „Naționalitatea nu contează”/ „Toate sufletele sunt la fel”

Selen Osmanoglu
21 ian. 2026, 15:25
Foto: Hepta - Konstantin Mihalchevskiy
Cuprins
  1. O misiune între viață și moarte
  2. Cum sunt identificați soldații
  3. Sub amenințarea dronelor
  4. „Naționalitatea nu contează”

În mijlocul războiului din Ucraina, o echipă de voluntari caută trupurile soldaților căzuți pe front și încearcă să le redea identitatea și demnitatea. Pentru ei, naționalitatea nu contează. Contează doar ca fiecare om să fie găsit și întors familiei sale.

O misiune între viață și moarte

Membrii echipei ucrainene de căutare Platzdarm operează în unele dintre cele mai periculoase zone ale frontului, recuperând trupurile soldaților căzuți, fie că au luptat pentru Ucraina, fie pentru Rusia. Voluntarii spun că scopul lor nu este politic, ci profund uman: identificarea victimelor și anunțarea familiilor, potrivit The Guardian.

Alexei, unul dintre voluntari, scotocește cu grijă rămășițele unei uniforme militare descoperite în regiunea Donbas. Dintr-un buzunar scoate un bilet uzat pe care scrie „Andrei, Moscova” și un număr de telefon. Este un indiciu esențial care ar putea duce la identificarea unui soldat rus.

„Dacă aș muri, aș vrea ca cineva să mă caute și să mă aducă acasă”, spune el.

Cum sunt identificați soldații

Echipa notează fiecare detaliu: documente, obiecte personale, tatuaje sau fragmente de echipament. Toate sunt fotografiate și catalogate, iar fiecărui trup i se atribuie un număr. Până în prezent, voluntarii au recuperat peste 1.500 de soldați.

Identificarea este adesea dificilă. Mulți militari ruși poartă echipament ucrainean sau invers, iar unii se deghizează pentru a pătrunde în liniile inamice. În cazurile în care există dubii, corpurile sunt clasificate drept „neidentificate” și sunt supuse ulterior testelor ADN.

Sub amenințarea dronelor

Voluntarii își desfășoară activitatea în condiții extreme, adesea sub amenințarea dronelor sau a bombardamentelor. Alexei își amintește scenele din satul Klișciivka, unde colinele erau acoperite de trupuri rămase acolo de ani de zile.

„Este foarte dureros. Să vezi un destin distrus. Un destin uman. Simți ceva pentru cei morți pe care nu credeai că poți simți vreodată”, mărturisește el.

„Naționalitatea nu contează”

De peste 20 de ani, Alexei se ocupă de recuperarea victimelor conflictelor. Înainte de 2014, căuta soldați din cele două războaie mondiale și victime ale represiunii politice.

„Este o onoare pentru noi să putem înapoia familiei pe fiul, soțul, fratele sau tatăl cuiva. Înseamnă că efortul a meritat. (…) Naționalitatea nu contează. Nici tabăra în care au luptat. Toate sufletele sunt la fel”, spune voluntarul.

„Până când oamenii nu vor realiza că suntem cu toții locuitori ai aceleiași planete, nimic nu se va schimba. Visul meu este ca totul să se termine. Pentru toată lumea”, a adăugat.

