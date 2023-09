Zbor cu sfârşit tragic! 14 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit în Amazonia braziliană

Mai multe persoane și-au pierdut viața într–un accident aviatic produs sâmbătă în nordul statului amazonian din Brazilia. Potrivit guvernatorul statului, Wilson Lima, totul a avut loc în provincia Barcelos, la aproximativ 400 km de capitala statului, Manaus, informează .

„Regret profund moartea celor 12 pasageri și a celor doi membri ai echipajului care au fost victimele accidentului aviatic de sâmbătă de la Barcelos.

Echipele noastre au lucrat încă de la început pentru a oferi sprijinul necesar. Condoleanțe și rugăciunile mele se îndreaptă către familiile și prietenii lor”, a transmis Wilson Lima, guvernatorul statului Amazonas , cunoscut anterior ca Twitter.

Lamento profundamente a morte dos 12 passageiros e dois tripulantes, vítimas do acidente de avião ocorrido neste sábado, em Barcelos. Nossas equipes estão atuando, desde o primeiro momento, para prestar o apoio necessário. Aos familiares e amigos, minha solidariedade e orações.

De asemenea, Aerotaxi, compania aeriană din Manaus, a emis o declarație prin care a confirmat că a avut loc un accident și că o anchetă este în curs de desfășurare, însă nu a oferit detalii despre decese sau răniți.

„Contăm pe respectul pentru intimitatea celor implicați în aceste momente dificile și vom fi disponibili pentru a oferi toate informațiile și actualizările necesare pe măsură ce ancheta avansează”, se arată în declarație.

Um avião caiu no Amazonas e deixou 12 mortos, segundo a Defesa Civil. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Assista na :

— GloboNews (@GloboNews)