Zeci de mii de oameni au protestat împotriva guvernului Viktor Orban la Budapesta (FOTO, VIDEO)

Zeci de mii de oameni au protestat împotriva guvernului Viktor Orban, sâmbătă, în centrul Budapestei, în cadrul unei manifestații conduse de un avocat care a făcut parte din anturajul politicienilor de la putere și care recent a lansat o mișcare politică împotriva premierului ungar, relatează .

Protestatarii au pornit în marș către Parlamentul Ungariei și au cerut demisia lui Viktor Orban. Mulți dintre ei au fost fluturat drapelul național sau au venit îmbrăcați în culorile steagului, simboluri însușite de Fidesz în ultimele două decenii.

The crowd at today's anti-government protest in Budapest was this big.

— Pete (@splendid_pete)