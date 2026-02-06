B1 Inregistrari!
Ana Maria
06 feb. 2026, 14:27
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Atentat cu bombă la o moschee: Cine sunt principalii suspecți din spatele atacului
  2. A fost vorba despre un atentat sinucigaș?
  3. Atentat cu bombă la o moschee: Ce arată imaginile de la locul tragediei
  4. Cum au reacționat autoritățile pakistaneze

Atentat cu bombă la o moschee în Capitala Pakistanului! O explozie puternică a avut loc într-o moschee șiită din Islamabad. Bilanțul provizoriu este unul dramatic. Mai exact, cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 160 au fost rănite grav, multe dintre victime se află în stare critică.

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, iar autoritățile au activat planurile de urgență. Potrivit administrației din Islamabad, 169 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Atentat cu bombă la o moschee: Cine sunt principalii suspecți din spatele atacului

Primele informații din ancheta internă indică faptul că atacul ar putea fi atribuit talibanilor pakistanezi, cunoscuți sub numele de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), o grupare extremistă responsabilă de numeroase atentate în ultimii ani. Potrivit surselor din poliția Punjab, citate de CNN, această organizație ar fi implicată direct în atacul de la moschee.

Gruparea TTP este considerată una dintre cele mai periculoase structuri militante din regiune, fiind responsabilă de multiple acțiuni violente împotriva civililor și forțelor de ordine.

A fost vorba despre un atentat sinucigaș?

Ipoteza unui atac sinucigaș este luată în calcul de anchetatori. Un oficial de rang înalt din poliție a declarat pentru Al Jazeera, sub protecția anonimatului, că explozia ar putea fi rezultatul unei detonări deliberate, însă investigația este în plină desfășurare.

Echipa noastră se află la fața locului și suntem în proces de confirmare a cauzei”, a spus el.

De asemenea, o sursă din domeniul securității a precizat pentru AFP că atacatorul s-ar fi aruncat în aer după ce a fost oprit la poarta moscheii, detaliu care întărește scenariul unui atentat sinucigaș.

Atentat cu bombă la o moschee: Ce arată imaginile de la locul tragediei

Fotografiile și înregistrările video apărute pe rețelele de socializare, ulterior verificate de Al Jazeera, surprind scene greu de privit: trupuri fără viață întinse pe podeaua lăcașului de cult, fragmente de sticlă și bucăți de moloz împrăștiate în interiorul moscheii. Martorii vorbesc despre momente de panică și haos, în timp ce supraviețuitorii încercau să iasă dintre dărâmături.

Cum au reacționat autoritățile pakistaneze

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a transmis un mesaj de condoleanțe și solidaritate cu familiile victimelor. Într-o declarație oficială, acesta și-a exprimat „profunda durere” în urma atacului și a cerut autorităților să accelereze ancheta pentru identificarea tuturor celor implicați.

Guvernul a anunțat, totodată, măsuri suplimentare de securitate în jurul lăcașurilor de cult și al instituțiilor publice, în încercarea de a preveni noi atacuri.

