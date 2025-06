Zeci de români din Israel au fugit din calea atacurilor. „Au trepidat pereții în camera de siguranță”

Circa 400 de români au rămași blocați cât și în Iran, țări care se bombardează reciproc de patru nopți.

Românii au fugit din infern

care locuiesc și muncesc în cele două țări au cerut ajutorul autorităților din București pentru a fi evacuați, dar singura cale de ieșire este pe cale rutieră, conform

Ambasadele și consulatele României din Israel, Iran, Iordania și Liban au primit peste 380 de solicitări din partea românilor.

„Viața noastră de patru nopți e mai intensă, mai stresantă, nu dormim pentru că au fost alarme destul de dese și azi-noapte au fost, și azi-noapte am auzit mult mai intens racheta… Nu știu au trepidat pereții literalmente în camera de siguranță”, a spus o româncă din Israel.

„Am parcurs aproape patru ore”

Majoritatea românilor aflați în Israel erau pelerinii. O parte dintre ei au reușit să plece. 80 de turiști au părăsit Israelul cu autocarul, până la granița cu Egiptul, apoi au mers spre aeroportu din Sharm El Sheik.

„Am reușit să găsim transport dinspre Betleem până la granița cu Israelul, iar de-acolo din nou să ne aștepte cineva aici în Egipt și să ne îndreptăm spre aeroport. În dimineața aceasta, la ora 5, noi am plecat de la hotelul din Betleem. Am parcurs aproape patru ore cu autocarul până la granița cu Israelul, nu am întâlnit niciun pericol pe drum, a fost totul în regulă”, a declarat ghidul unui grup de pelerini.

Grupul de 26 de persoane, dintre care și doi copii de 2 și 4 ani, au ajuns în siguranță în Egipt, de unde au plecat spre aeroportul din Cairo în speranța că vor reuși să ajungă acasă.

Din Iran, românii din șapte districte au fost evacuați, pe parcursul a doua operațiuni, tot pe cale terestră, în Azerbaijan.

„Toate demersurile pe care le facem presupun coordonarea între Capitală, misiunile diplomatice din statele afectate, autoritățile locale în vederea identificării variantelor sigure de evacuare. De asemenea, suntem în permanentă coordonare cu misiunile altor state europene și aliate care au cetățeni în situații similare”, a spus secretarul de stat MAE.

MAE le recomandă românilor care se află în aceste zone să solicite asistență, la numărul de urgență special sau la adresele de e-mail corespunzătoare, în cazul vor să fie evacuați.