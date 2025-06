Israelul l-a ucis și pe noul șef al armatei iraniene. Ali Shadmani n-a rezistat nici 5 zile

Armata israeliană (IDF) a anunțat, marți, că l-a eliminat pe Ali Shadmani, şeful de Stat Major al Iranului. Shadmani fusese numit de ayatollahul Ali Khamenei cu nici cinci zile în urmă, după ce predecesorul acestuia de asemenea fusese ucis de israelieni.

„Ali Shadmani, cel mai înalt responsabil militar al Iranului şi cel mai apropiat consilier militar al lui Khamenei, a fost ucis într-o lovitură în centrul Teheranului, în urma unor informaţii precise”, a transmis armata israeliană, pe platforma X.

For the second time in 5 days— the IDF has eliminated Iran’s War-Time Chief of Staff, the regime’s top military commander.

Ali Shadmani, Iran’s senior-most military official and Khamenei’s closest military advisor, was killed in an IAF strike in central Tehran, following precise…

— Israel Defense Forces (@IDF)