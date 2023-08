Zeci de zboruri de pe Aeroportul din Frankfurt, anulate din cauza furtunilor / Ploile abundente au provocat inundații

Zeci de zboruri de pe Aeroportul din Frankfurt au fost anulate din cauza furtunilor puternice care au provocat inundații.

Ploile abundente din anumite părți ale Germaniei au provocat inundații, care au dus la anularea mai multor zboruri de pe Aeroportul Internațional Frankfurt, cel mai aglomerat din țară, potrivit .

Dozens of flights were cancelled at Germany’s Frankfurt Airport after heavy rain led to flooding on parts of the tarmac and hours-long suspension of ground operations.

— DW News (@dwnews)