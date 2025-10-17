B1 Inregistrari!
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin

Selen Osmanoglu
17 oct. 2025, 07:40
Sursa foto: X/ Vloonk
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Discuție telefonică cu Putin
  3. Întâlnire cu Putin

Zelenski a ajuns la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. Liderul ucrainean își dorește să vorbească despre furnizarea rachetelor Tomahawk, însă americanul pare a fi rezervat. Între timp, Trump a stabilit că se va întâlni și cu Putin, în Ungaria, după o discuție telefonică.

Ce s-a întâmplat

Volodimir Zelenski și Donald Trump vor discuta despre războiul din Ucraina şi, în special, despre rachetele americane Tomahawk.

Trump a sugerat în mod repetat în ultimele săptămâni că ar putea livra Tomahawk, însă după discuția telefonică cu Putin de ieri, acesta pare a fi rezervat.

Trump a spus că lui Putin „nu i-a plăcut” atunci când a ridicat posibilitatea de a oferi Ucrainei Tomahawks, care au o rază de acțiune de până la 1.500 de mile (2.415 km).

Ulterior, a părut să pună la îndoială dacă Zelenski va primi cu adevărat arma, spunând că Statele Unite nu își pot „epuiza” propria aprovizionare, conform The Guardian.

„Avem multe rachete Tomahawk, dar nu pot zice că le pot da. Noi avem nevoie de ele, deci nu am un mesaj acum”, a spus el.

Discuție telefonică cu Putin

Putin l-a avertizat pe Donald Trump, în cadrul discuției telefonice de joi, că o eventuală decizie a SUA de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk ar „provoca daune” relațiilor bilaterale și procesului de pace.

„Vladimir Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa perspectivele unei rezolvări pașnice”, a  declarat Yuri Ushakov, consilier al Kremlinului,  în cadrul unei conferințe de presă despre convorbirea telefonică dintre Putin și Trump, conform Reuters.

Întâlnire cu Putin

Donald Trump, în urma discuției telefonice cu Putin, a decis că cei doi vor avea o întâlnire, la Budapesta, Ungaria.

„Tocmai am încheiat conversația telefonică cu președintele rusesc Vladimir Putin și a fost una foarte productivă. Președintele Putin ne-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceva la care, a spus el, a fost visat de secole”, a scris Trump, pe Truth Social, după discuția cu liderul rus.

„De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta la negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia/Ucraina. Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa cu copiii. A fost foarte recunoscător și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am petrecut mult timp vorbind despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite când războiul cu Ucraina se va termina”, a adăugat.

„La încheierea apelului, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri la nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care urmează să fie desemnate. Urmează să se stabilească locul întâlnirii. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație convenită, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „lipsit de glorie”, dintre Rusia și Ucraina”, a mai spus el.

„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au făcut progrese mari cu convorbirea telefonică de astăzi”, a adăugat.

