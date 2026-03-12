Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi vineri pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la , unde cei doi lideri vor aborda modalități de intensificare a presiunii asupra Rusiei, după patru ani de război, inclusiv prin combaterea așa-numitei „flote fantomă” a Moscovei, a anunțat joi Palatul Elysee.

Presiune sporită asupra Rusiei

Potrivit președinției franceze, discuțiile se vor concentra pe condițiile unei „pace juste și durabile” și pe evaluarea angajamentelor asumate în cadrul Coaliției de Voință privind garanțiile de securitate: „Vor discuta de asemenea despre condițiile unei păci juste, durabile și vor evalua angajamentele luate în cadrul Coaliției de Voință privind garanțiile de securitate.”

Coaliția reunește 35 de țări, care pe 24 februarie au cerut Rusiei să accepte „o încetare a focului necondiționată”, chiar dacă Emmanuel Macron a spus că este „foarte sceptic” privind posibilitatea unei „pace pe termen scurt”, conform Agerpres.

În ianuarie, țările aliate s-au înțeles să desfășoare o forță multinațională în Ucraina, în cazul unui tratat de pace, sub supravegherea unui mecanism condus de SUA.

Susținerea Franței și a Europei pentru Ucraina

În cadrul vizitei sale de vineri, Zelenski va discuta cu Macron și despre sprijinul Franței și al partenerilor europeni pentru apărarea Ucrainei: „Susținerea Franței și a partenerilor europeni pentru a ajuta Ucraina să se apere”.

Aceasta este a doua vizită a președintelui ucrainean la Paris în acest an; prima a avut loc pe 6 ianuarie.

Flota fantomă și sancțiunile occidentale

Un punct central al discuțiilor va fi „flota fantomă” a Rusiei, formată din nave ale căror proprietari sunt greu de identificat, folosite pentru a ocoli sancțiunile occidentale privind petrolul, cerealele și alte produse.

În paralel, SUA au reiterat că situația prețurilor petrolului nu justifică relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei.

Situația de pe front

Potrivit unei analize AFP bazate pe date ISW, Rusia a înregistrat în februarie cel mai scăzut avans în Ucraina din primăvara anului 2024, ca urmare a contraofensivelor ucrainene din sud-est.

Palatul Elysee apreciază că Rusia se află „în situație de eșec militar, strategic și economic”.

Noi negocieri în plan internațional

SUA au propus organizarea unui nou ciclu de negocieri între Kiev și Moscova, mediat de Washington, care ar putea avea loc în Elveția sau în Turcia, potrivit declarațiilor lui Volodimir Zelenski.