Zi istorică pentru Finlanda: Va depune oficial cererea de aderare la NATO

Finlanda va depune oficial cerere de aderare la NATO, a anunțat președintele țării, Sauli Niinisto, ignorând amenințările rusești de posibile represalii. Mișcarea strategică a finlandezilor va aduce granițele alianței militare condusă de SUA la mai puțin de 1500 km de Rusia.

„Aceasta este o zi istorică. O nouă epocă începe”, a declarat preşedintele Sauli Niinisto duminică, în timpul unei conferințe de presă, citează

Finland’s government says it formally wishes to join NATO, ditching decades of wartime neutrality and ignoring Russian threats of possible retaliation

