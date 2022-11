Ziua Comemorarii Transgenderilor, marcată de un atac armat sângeros. 5 morți și 18 răniți, într-un club din Colorado

Atac armat într-un club din statul american Colorado, chiar de Ziua Internațională a Comemorarii Transgenderilor.

Cinci oameni au murit şi alţi 18 au fost răniţi de un bărbat care a deschis focul de armă într-un club de noapte LGBT, scrie edition.cnn.com. Reprezentanții clubului au povestit pe rețelele sociale că atactorul a fost imobilizat de câțiva clienți curajoși, înainte de sosirea forțelor de ordine.

Suspectul a fost reţinut în bar, iar ulterior a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, în custodia poliţiei. Nu este clar cum s-a rănit criminalul.

A shooting at a Colorado nightclub has left five dead and 18 injured.

Club Q has released a statement in which they say they are „devastated” by the „hate attack” and thanked „the quick reactions of heroic customers that subdued the gunman”

