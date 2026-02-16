Caricaturile făcute cu AI, noul trend viral. Specialiștii avertizează că distracția vine la pachet cu pericole neștiute (VIDEO)

Caricaturile generate de inteligența artificială au captat atenția a mii de utilizatori, care își transformă, cu ajutorul AI, fotografiile în imagini haioase, inspirate din meseria sau pasiunile lor. Există, însă, și un pericol în spatele acestui trend.

Caricaturile făcute cu AI, isterie pe rețelele sociale

Fenomenul caricaturilor generate cu AI a prins amploare la începutul acestei luni, când utilizatorii au început să posteze masiv astfel de imagini. Pentru a obține imaginea dorită, oamenii încarcă fotografii cu ei și formulează comenzi detaliate. Aceștia cer să îi reprezinte așa cum sunt la serviciu sau pe baza a tot ce știe despre ei.

Rezultatele sunt haioase și chiar spectaculoase. Birouri reinventate în culori intense, accesorii reprezentative și trăsături puse în valoare într-o notă de umor. Iar această combinație de realism și fantezie a transformat trendul într-un fenomen viral pe Instagram, TikTok sau chiar X.

Pericolul din spatele distracției

Însă, dincolo de partea creativă, specialiștii în securitate digitală subliniază că orice fotografie sau informație încărcată online poate fi stocată, analizată sau redistribuită. Chiar dacă platformele precizează că datele sunt folosite pentru îmbunătățirea serviciilor, după publicare, materialele pot ieși de sub controlul inițial al utilizatorului.

Crearea unei caricaturi presupune oferirea unor date extrem de valoroase pentru AI: o fotografie detaliată a feței și informații despre viața personală, profesie sau hobby-uri. Aceste date pot fi utilizate ulterior în moduri pe care utilizatorii nu le pot anticipa.

Modelele de inteligență artificială funcționează pe baza volumelor mari de date personale, iar companiile care le dezvoltă sunt motivate să colecteze cât mai multe informații posibil. Odată furnizate, imaginile și detaliile personale ar putea ajunge în seturi de antrenare ale AI, fără ca utilizatorul să știe sau să poată controla acest lucru.

Un alt aspect sensibil este publicitatea. Deși reclamele au stat la baza internetului timp de decenii, abia acum încep să fie integrate și ele în chatbot-uri. Odată cu introducerea acestora, sistemele devin cu atât mai eficiente, cu cât știu mai multe despre utilizatori.

Totodată, psihologii atrag atenția că astfel de imagini funcționează ca o oglindă digitală, în care utilizatorii aleg ce versiune a propriei persoane doresc să arate publicului. Mai mult, în acest mod, oamenii își prezintă identitatea în câteva elemente ușor de recunoscut și distribuit. În acest context, recomandarea experților este prudența, limitarea detaliilor personale și evitarea încărcării unor imagini sensibile.

Subiectul a fost dezbătut și pe B1 TV, cu , expert în inovație digitală: