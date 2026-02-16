B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți

New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 10:01
New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Prezență diplomatică fără precedent
  2. Elita tehnologică, la aceeași masă
  3. Securitate și logistică la nivel maxim
  4. Prima ediție într-o economie emergentă

India devine pentru câteva zile capitala tehnologiei globale, găzduind Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale (AI) la Bharat Mandapam din New Delhi. Evenimentul reunește lideri politici, factori de decizie și inovatori din întreaga lume, pentru a discuta viitorul tehnologiei și modul în care AI poate fi folosită ca instrument de creștere economică și bun social.

„Începând de astăzi, India găzduiește Summitul privind Impactul AI. Le urez un bun venit călduros liderilor mondiali, inovatorilor și cercetătorilor din întreaga lume”, a declarat prim-ministrul Narendra Modi într-o postare pe X.

Prezență diplomatică fără precedent

La summit se așteaptă sosirea a peste 20 de lideri mondiali, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva. Din Europa, vor participa prim-miniștrii Finlandei, Spaniei, Greciei, Croației și Olandei, precum și președinții Estoniei, Elveției, Serbiei și Slovaciei. La eveniment vor fi prezenți și prinți moștenitori, vicepreședinți și șefi de guvern din Asia, Africa și America Latină, conform Agerpres.

Secretarul general al ONU și delegații ministeriale din 45 de țări vor contribui la discuțiile privind viitorul tehnologic și guvernanța AI. Summitul pune accent pe democratizarea tehnologiei, cu o agendă ce vizează reducerea decalajului digital și transformarea AI într-un bun social global.

Elita tehnologică, la aceeași masă

Pe lângă liderii politici, summitul reunește și reprezentanți de top din lumea afacerilor. CEO-ul Google, Sundar Pichai, și fondatorul Microsoft, Bill Gates, și-au confirmat prezența pentru a participa la discuțiile privind inovația și impactul AI asupra economiilor emergente.

Organizatorii au structurat conferința în jurul a șapte „chakre tematice”, fiecare axându-se pe un domeniu diferit, de la educație și sănătate, până la securitate și creștere economică.

Securitate și logistică la nivel maxim

Pentru inaugurarea summitului, autoritățile din New Delhi au implementat o operațiune masivă de securitate, comparabilă cu cea de la summitul G20.

Peste 10.000 de agenți de poliție și forțe paramilitare supraveghează orașul, în timp ce traficul a fost restricționat drastic pentru a asigura siguranța participanților.

Prima ediție într-o economie emergentă

După summiturile precedente din Regatul Unit, Coreea de Sud și Franța, India devine prima țară cu o economie emergentă care găzduiește discuțiile globale despre viitorul AI.

Prin organizarea evenimentului, India își propune să își consolideze poziția de lider în Sudul Global și să mute axa guvernanței tehnologice de la securitate către incluziune și democratizare.

