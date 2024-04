Ce a transmis WhatsApp, după ce aplicația de mesagerie nu a funcționat câteva zeci de minute

WhatsApp , atât în România, cât și în alte țări. Mesajele au început să curgă imediat pe DownDetector, unde utilizatorii au anunțat că aplicația de mesagerie este nefuncțională.

România, Israel, Los Angeles, Uruguay, Guatemala sunt doar câteva dintre zonele unde aplicația nu a mai funcționat timp de câteva zeci de minute.

Utilizatorii au raportat pe DownDetector că WhatsApp nu funcționează, pagina de stare a servicilor Meta fiind ulterior actualizată pentru a reflecta problemele, menționând că există „întreruperi majore” cu WhatsApp în acest moment.

„În prezent ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează Cloud API. Această problemă a început la 04.03.2024 11:00 AM PST”, a scris Meta pe pagina serviciului de stare WhatsApp, potrivit .

„Echipele noastre de ingineri investighează problema. Vă vom oferi o altă actualizare în patru ore sau mai devreme dacă sunt disponibile informații suplimentare”.

WhatsApp a publicat de pe contul oficial de X (fosta Twitter) o postare în care recunoaște problemele pe care utilizatorii le întâmpină în prezent cu aplicația.

Compania a spus că „lucrează pentru ca lucrurile să revină 100% pentru toată lumea cât mai repede posibil”.

We know some people are experiencing issues right now, we’re working on getting things back to 100% for everyone as quickly as possible

— WhatsApp (@WhatsApp)