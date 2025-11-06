B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Google lansează cel mai puternic cip pentru inteligența artificială. Cât de revoluționar este Ironwood

Google lansează cel mai puternic cip pentru inteligența artificială. Cât de revoluționar este Ironwood

B1.ro
06 nov. 2025, 22:46
Google lansează cel mai puternic cip pentru inteligența artificială. Cât de revoluționar este Ironwood
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce aduce nou cipul Ironwood de la Google
  2. Cum schimbă Ironwood echilibrul în lupta pentru infrastructura AI
  3. Cum susține Google cererea uriașă de putere de calcul

Google a făcut un pas decisiv în competiția globală pentru dominația în domeniul inteligenței artificiale. Compania a anunțat lansarea oficială a celui mai avansat cip din portofoliul său – TPU Ironwood, un procesor dedicat AI de generația a șaptea, de peste patru ori mai rapid decât predecesorul său. Noul cip promite să transforme modul în care sunt antrenate și operate modelele AI la scară industrială.

Ce aduce nou cipul Ironwood de la Google

Ironwood este un procesor creat integral de Google pentru a elimina blocajele de date și pentru a optimiza fluxurile masive de calcul necesare antrenării modelelor de inteligență artificială. Potrivit companiei, până la 9.216 cipuri Ironwood pot fi interconectate într-un singur sistem, oferind o putere de procesare uriașă. Această arhitectură permite rularea eficientă a modelelor de mari dimensiuni, de la chatboturi complexe până la aplicații AI de analiză în timp real.

Google susține că Ironwood depășește performanțele generației anterioare de TPU-uri cu peste 400%, oferind un avantaj competitiv semnificativ. Startup-ul Anthropic, unul dintre primii clienți majori, va utiliza până la un milion de astfel de cipuri pentru antrenarea modelului său Claude, potrivit CNBC.

Cum schimbă Ironwood echilibrul în lupta pentru infrastructura AI

Prin lansarea Ironwood, Google își consolidează poziția în fața rivalilor Nvidia, Microsoft și Amazon, care domină în prezent piața cu propriile soluții de procesare și servicii cloud. TPU-urile Google reprezintă o alternativă la plăcile grafice Nvidia, fiind proiectate special pentru sarcini AI și oferind eficiență energetică superioară și costuri mai reduse.

Ironwood marchează o nouă etapă în strategia Google de a deveni un furnizor complet de infrastructură AI – nu doar de software. Astfel, compania își extinde ecosistemul hardware și își afirmă ambiția de a deveni lider în procesarea modelelor de inteligență artificială la scară globală.

Cum susține Google cererea uriașă de putere de calcul

Odată cu lansarea Ironwood, Google a modernizat și infrastructura Google Cloud, pentru a oferi performanțe mai mari și flexibilitate sporită clienților AI. În ultimele trimestre, veniturile din serviciile cloud au crescut cu peste 30%, atingând un record de 15,15 miliarde de dolari, relatează Capital.ro.

CEO-ul Sundar Pichai a subliniat că investițiile în infrastructura AI, bazată atât pe TPU-uri, cât și pe GPU-uri, sunt motorul principal al creșterii companiei: „Observăm o cerere uriașă pentru soluțiile noastre de infrastructură AI. Ironwood este dovada clară că investim în viitorul acestei tehnologii.”

Prin acest pas, Google confirmă că lupta pentru dominația în inteligența artificială nu se joacă doar în software, ci și în siliciu – acolo unde puterea reală a AI prinde formă.

Tags:
Citește și...
Google Maps devine mai inteligent ca niciodată. Cum te ajută noua funcție AI la volan
IT&C
Google Maps devine mai inteligent ca niciodată. Cum te ajută noua funcție AI la volan
Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi
IT&C
Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi
OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
IT&C
OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
IT&C
OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
Wi-Fi gratuit, dar cu preț ascuns. Cât de sigure sunt, de fapt, rețelele publice
IT&C
Wi-Fi gratuit, dar cu preț ascuns. Cât de sigure sunt, de fapt, rețelele publice
Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice
IT&C
Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice
Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
IT&C
Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
IT&C
AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
IT&C
AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
IT&C
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
Ultima oră
23:55 - Grup organizat de hoți de cupru români destructurat în Spania. Ce pagube au provocat aceștia (FOTO)
23:55 - Mariana Moculescu refuză să îl viziteze pe Horia Moculescu la spital, deși starea lui e una critică: „A fost un om vicios. Fuma câte 60 de țigări pe zi”
23:50 - Fotbal Europa League. FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel (3-1)
23:21 - Fănel Bogos, arestat preventiv la propunerea DNA. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență
23:17 - Tot mai mulți tineri români suferă de depresie sau anxietate. Ce măsuri pot fi luate la nivel individual
23:15 - Vedetele își dau frâu liber dorințelor de Black Friday 2025! Ce se află în coșurile lor de cumpărături
23:11 - Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
22:58 - Radu Miruță, despre renegocierea contractului cu Rheinmetall. Ce a obținut în plus față de acordul inițial
22:39 - Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”
22:08 - Ilie Bolojan se delară imun la sondaje. PNL este în marja scorului de la parlamentare