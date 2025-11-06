Google a făcut un pas decisiv în competiția globală pentru dominația în domeniul inteligenței artificiale. Compania a anunțat lansarea oficială a celui mai avansat cip din portofoliul său – TPU Ironwood, un procesor dedicat AI de generația a șaptea, de peste patru ori mai rapid decât predecesorul său. Noul cip promite să transforme modul în care sunt antrenate și operate modelele AI la scară industrială.

Ce aduce nou cipul Ironwood de la Google

Ironwood este un procesor creat integral de pentru a elimina blocajele de date și pentru a optimiza fluxurile masive de calcul necesare antrenării modelelor de inteligență artificială. Potrivit companiei, până la 9.216 cipuri Ironwood pot fi interconectate într-un singur sistem, oferind o putere de procesare uriașă. Această arhitectură permite rularea eficientă a modelelor de mari dimensiuni, de la chatboturi complexe până la aplicații AI de analiză în timp real.

Google susține că Ironwood depășește performanțele generației anterioare de TPU-uri cu peste 400%, oferind un avantaj competitiv semnificativ. Startup-ul Anthropic, unul dintre primii clienți majori, va utiliza până la un milion de astfel de cipuri pentru antrenarea modelului său Claude, potrivit .

Cum schimbă Ironwood echilibrul în lupta pentru infrastructura AI

Prin lansarea Ironwood, Google își consolidează poziția în fața rivalilor Nvidia, Microsoft și Amazon, care domină în prezent piața cu propriile soluții de procesare și servicii cloud. TPU-urile Google reprezintă o alternativă la plăcile grafice , fiind proiectate special pentru sarcini AI și oferind eficiență energetică superioară și costuri mai reduse.

Ironwood marchează o nouă etapă în strategia Google de a deveni un furnizor complet de infrastructură AI – nu doar de software. Astfel, compania își extinde ecosistemul hardware și își afirmă ambiția de a deveni lider în procesarea modelelor de inteligență artificială la scară globală.

Cum susține Google cererea uriașă de putere de calcul

Odată cu lansarea Ironwood, Google a modernizat și infrastructura Google Cloud, pentru a oferi performanțe mai mari și flexibilitate sporită clienților AI. În ultimele trimestre, veniturile din serviciile cloud au crescut cu peste 30%, atingând un record de 15,15 miliarde de dolari, relatează Capital.ro.

CEO-ul Sundar Pichai a subliniat că investițiile în infrastructura AI, bazată atât pe TPU-uri, cât și pe GPU-uri, sunt motorul principal al creșterii companiei: „Observăm o cerere uriașă pentru soluțiile noastre de infrastructură AI. Ironwood este dovada clară că investim în viitorul acestei tehnologii.”

Prin acest pas, Google confirmă că lupta pentru dominația în inteligența artificială nu se joacă doar în software, ci și în siliciu – acolo unde puterea reală a prinde formă.